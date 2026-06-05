UIC Barcelona agradece el compromiso de personas y entidades que impulsan su proyecto en el ThankUDay

UIC Barcelona ha celebrado su tradicional ThankUDay - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

Cerca de 250 personas asistieron a este encuentro anual organizado para reconocer la colaboración de personas, empresas y organizaciones comprometidas con la misión educativa, investigadora y social de la universidad.

La Fundació Maria Pou-Lunet y Johnson & Johnson recibieron un reconocimiento especial por su colaboración continuada con UIC Barcelona.

Barcelona, 5 de junio de 2026.- Cerca de 250 personas asistieron ayer a una nueva edición del ThankUDay, el encuentro anual organizado por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) con el objetivo de agradecer el compromiso de las personas, empresas y organizaciones que colaboran con la universidad y contribuyen al desarrollo de su misión educativa, investigadora y social.

El acto, celebrado en el Aula Magna del Campus Barcelona, reunió a representantes del ámbito empresarial, institucional y social vinculados a la universidad. La jornada fue conducida por Ramon Pellicer, periodista y presidente de la Comisión de Comunicación del Consejo Asesor Universitario (CAU).

La bienvenida institucional corrió a cargo del presidente del CAU, Francesc Homs, quien puso en valor el papel de los partners estratégicos en el proyecto universitario: "Con vuestro apoyo contribuís a formar a los profesionales que necesita nuestra sociedad. Al colaborar con UIC Barcelona estáis invirtiendo en educación, talento y futuro".

En esta edición, UIC Barcelona quiso reconocer especialmente la labor de la Fundació Maria Pou-Lunet, en la categoría de Talento, por su colaboración continuada con la universidad desde 2013 en proyectos de investigación y en el impulso de las Becas de inclusión social. Estas ayudas tienen como objetivo facilitar el acceso a la universidad a estudiantes con talento y recursos económicos limitados, promoviendo la igualdad de oportunidades y la formación integral de los alumnos. En nombre de la entidad recogió el reconocimiento su presidente, Juan Miguel Carmona.

En la categoría de Investigación, UIC Barcelona reconoció la colaboración de Johnson & Johnson, también vinculada a la universidad desde 2013 a través del Aula de Innovación en Política Sanitaria. Esta iniciativa, impulsada junto al Instituto Universitario de Pacientes, fomenta la investigación, la docencia y la difusión del conocimiento en ámbitos relacionados con la gestión sanitaria, las políticas de salud y la participación de los pacientes en la toma de decisiones. El reconocimiento fue recogido por David Beas, Government Affairs & Market Access Director de la compañía.

Asimismo, en la categoría de Cuidado de las personas, UIC Barcelona realizó un reconocimiento especial a una entidad colaboradora que ha querido ceder el protagonismo a Cuides UIC Barcelona, proyecto al que da apoyo y que se ha consolidado como la clínica universitaria de referencia en la atención integral y humanizada de pacientes con enfermedades avanzadas y necesidades de cuidados paliativos, así como en el acompañamiento a sus familias.

Durante la jornada tuvo lugar también una charla sobre inteligencia artificial, empresa y sociedad entre Ramon Pellicer y Josep Salvatella, fundador y presidente de RocaSalvatella. El diálogo abordó los retos que plantea la inteligencia artificial y la necesidad de situar a la persona en el centro de la transformación tecnológica. En este contexto, Salvatella hizo referencia a la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV y defendió la importancia del pensamiento crítico y de un uso ético de la IA al servicio del bien común.

El acto finalizó con la intervención del rector de UIC Barcelona, el Dr. Alfonso Méndiz, quien reiteró el agradecimiento de la universidad a todas las personas, empresas y organizaciones que colaboran activamente con el proyecto universitario: "Compartimos un mismo propósito: transformar la sociedad poniendo a la persona en el centro. Gracias a vuestra confianza y colaboración podemos seguir formando profesionales excelentes, comprometidos con los valores, la responsabilidad y el servicio a la sociedad".

El ThankUDay, que celebró su séptima edición, está impulsado por el Departamento de Desarrollo Corporativo de UIC Barcelona, que promueve, canaliza y coordina las diferentes colaboraciones estratégicas de la universidad.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 17 dobles grados, 49 dobles titulaciones internacionales y más de 70 másters y posgrados en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Más información:.

Mireia Martínez Barrachina.

Responsable de Comunicación.

Universitat Internacional de Catalunya.

T. +34 932 541 800 / mmartinezb@uic.es / www.uic.es.