UIC Barcelona entra por primera vez en el QS World University Rankings 2027

Por primera vez, UIC Barcelona ha entrado en el QS World University Ranking - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

La Universidad entra directamente en la franja #901-950 mundial y la posición #=25 en España, consolidando así su proyección y posicionamiento internacional.

La institución destaca por su atención personalizada, con la mejor ratio profesor-alumno de España y la internacionalización del estudiantado y profesorado.

Barcelona, 18 de junio de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha sido clasificada por primera vez en el prestigioso QS World University Rankings 2027, uno de los rankings universitarios de referencia a nivel internacional elaborados por QS Quacquarelli Symonds.

En esta edición, QS ha evaluado más de 8.800 instituciones de 106 países, de las cuales solo 1.504 universidades han logrado clasificarse. En el contexto nacional, el ranking incluye 48 universidades españolas, entre ellas UIC Barcelona, que se sitúa en la posición #=25 en España.

Los resultados ponen especialmente de relieve algunos indicadores clave en los que UIC Barcelona destaca de manera significativa:

Proporción profesorado-estudiante: la Universidad obtiene una puntuación de 97,4 y se sitúa como la 1.ª universidad de España en este indicador y entre las mejores del mundo (#56). Este resultado refleja el modelo docente personalizado y la apuesta institucional por una formación cercana y de calidad.

Internacionalización estudiantil: UIC Barcelona destaca también en el indicador de estudiantes internacionales, donde alcanza la 4ª posición nacional y el puesto 238 a nivel mundial, evidenciando su capacidad de atracción internacional.

Profesorado internacional: la Universidad se sitúa entre las diez primeras universidades españolas en proporción de profesorado internacional, reforzando su perfil global y multicultural.

Estos resultados consolidan el impacto de la estrategia institucional de UIC Barcelona, centrada en la excelencia académica, la internacionalización, la investigación y una formación orientada a la empleabilidad y al compromiso social.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) es una universidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 1997 con el compromiso de generar un impacto en la sociedad. Nuestra misión es formar personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos. Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 14 cátedras y cinco aulas de empresa, 6 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

Contacto.

Irene Pérez Martínez.

Responsable de Comunicació UIC Barcelona.

93 254 18 00 | 675 783 427 | iperezm@uic.es.

Immaculada, 22, 08017 Barcelona | www.uic.es.