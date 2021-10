UIC Barcelona investirá doctores honoris causa a la Dra. Verónica Boix Mansilla y al Dr. Paul Aaron Levi Jr.

Barcelona, 25 de octubre 2021.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) acogerá el próximo jueves 28 de octubre el solemne acto de investidura como doctores honoris causa de la Dra. Verónica Boix Mansilla, investigadora de la Harvard Graduate School of Education reconocida mundialmente en el ámbito de la competencia global y la educación interdisciplinaria, y del Dr. Paul Aaron Levi, profesor en la Tufts University School of Dental Medicine y en la Harvard School of Dental Medicine, pionero en mostrar la relación entre la salud oral y la salud general de las personas.

El acto se iniciará con la lectura del acta de nombramiento de los dos futuros doctores honoris causa, a cargo de la Sra. Belén Castro, secretaria general de la Universidad.

A continuación, la Dra. Esther Jiménez, vicerrectora de Comunidad Universitaria, leerá la Laudatio de la Dra. Verónica Boix Mansilla, y a su vez el Dr. Lluís Giner, decano de la Facultad de Odontología, leerá la del Dr. Paul Aaron Levi Jr.

A la ceremonia de investidura le seguirá el discurso de ingreso al claustro de los nuevos doctores honoris causa, que leerán cada uno de los nuevos doctores honoris causa, y finalmente el acto lo cerrará con unas palabras de bienvenida al claustro académico el Dr. Alfonso Méndiz, Rector Magnífico de la Universitat Internacional de Catalunya.

La ceremonia se desarrollará presencialmente respetando todos los protocolos y medidas anti-Covid, a las 12.00 h en el Aula Magna del Campus Barcelona. Para entrar al Aula Magna y seguir el acto presencialmente, por cuestiones de aforo y de protocolo sanitario, es imprescindible confirmar asistencia: elenac@uic.es, 657369476. El acto se puede seguir por streaming en este enlace.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallés.

Más información:.

Elena Castellarnau.

Cap de Comunicació.

UIC Barcelona.

93 254 18 00/ 657369476.

Immaculada, 22, 08017 Barcelona.

hwww.uic.es/ca/universitat/uic-barcelona/doctors-honoris-caus....

www.uic.es/sala-de-premsa.