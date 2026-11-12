La UIC crea JURECA, un instituto de investigación para ayudar a las ciudades a adaptarse al cambio climático - UIC

(Información remitida por la empresa firmante)

JURECA (JUst and REsilient CArbon neutral places) pretende generar conocimiento y ofrecer herramientas que ayuden a las ciudades a transformarse ante el calentamiento global sin generar nuevas desigualdades

El centro de investigación reúne a un equipo de investigadores de diferentes disciplinas y colabora con administraciones, comunidades y otros agentes para trasladar la investigación a soluciones aplicables a un contexto real

El instituto está dirigido por el experto en urbanismo climático el Dr. Lorenzo Chelleri, que forma parte del 2% de los científicos más influyentes del mundo, según el Ranking de Stanford.

Barcelona, 12 de noviembre de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) cuenta con un nuevo Instituto de Investigación de Lugares Neutrales en Carbono Justos y Resilientes (JURECA), un nuevo centro de investigación para impulsar ciudades y territorios más resilientes, sostenibles y justos ante los retos del cambio climático.

El instituto está dirigido por el Dr. Lorenzo Chelleri, quién forma parte del 2% de los científicos más influyentes del mundo según el prestigioso ranking de la Universidad de Stanford. El investigador, experto en urbanismo climático, ha compartido los objetivos del organismo durante la jornada Ciudades Resilientes ‘26 celebrada en Barcelona, un evento que ha reunido a investigadores, académicos y representantes públicos.

Los ejes principales en los que se centra el instituto son la resiliencia ante los impactos del cambio climático, la transición hacia la neutralidad de carbono y la justicia en relación con los espacios. El objetivo es traducir el abundante conocimiento científico y crear herramientas de transferencia que ayuden a las ciudades a transformarse y adaptarse a los efectos del cambio climático, sin generar nuevas desigualdades.

El centro de investigación reúne a un equipo de investigadores de diferentes disciplinas de la UIC y otras universidades, y colabora con administraciones, comunidades y otros agentes a nivel nacional e internacional para trasladar la investigación a soluciones aplicables a contextos reales. Actualmente, el instituto cuenta con ocho profesores e investigadores de plantilla, una decena de profesores colaboradores de distintos departamentos de la UIC, otra decena de expertos externos de otras universidades locales e internacionales y más de 50 partners internacionales institucionales como Resilient Cities Network (RCN), The Nature of Cities (TNOC), universidades como Cambridge o TU Delft.

El investigador ha explicado que “estamos rodeados de agendas urbanas y planes climáticos que abogan por un futuro justo, resiliente y sostenible que, a la hora de implementar sus medidas, difícilmente reconocen las necesarias sinergias entre estos tres conceptos”. De ahí, que JURECA nazca con la finalidad de “trabajar estas relaciones entre justicia, resiliencia y neutralidad de carbono, creando y promocionando visiones y herramientas para los retos climáticos urbanos, evitando gentrificación verde o adaptaciones erróneas”.

Según Chelleri, los principales retos climáticos a los que se enfrentan las ciudades son “entender que los impactos climáticos no se pueden responder de manera aislada” y “la necesidad de un cambio de rutinas económico-sociales”. “Asumir un nuevo clima es pensar y aceptar nuevos estilos de vida más alineados con el nuevo clima extremadamente caluroso y con poca agua, dejando atrás algunos que contribuyeron al calentamiento global”, asegura Chelleri.

Durante la jornada, Chelleri ha introducido el concepto de resiliencia regenerativa, un concepto que, según el investigador, está en aumento entre las publicaciones científicas: “El enfoque de los académicos no se centra ya tanto en la sostenibilidad, sino en la regeneración, es decir, que las ciudades y la arquitectura generen un impacto positivo”. El objetivo para la academia, explica, es “reconducir la resiliencia hacia ese enfoque más regenerativo”.

Líneas de investigación

Las principales líneas de trabajo de JURECA se centran en la resiliencia y la adaptación climática de las ciudades, la planificación y el diseño urbano para avanzar hacia entornos más sostenibles y resilientes y la promoción de ciudades saludables y del bienestar de las personas y del planeta.

Su actividad se desarrolla a través de proyectos de investigación nacionales y europeos y de iniciativas que permiten experimentar y aplicar nuevos modelos, herramientas y tecnologías en colaboración con ciudades y comunidades.

Proyectos en curso

Actualmente, hay tres proyectos en curso: ‘Twinverse’, el proyecto ‘Horizonte Europa’ que trabaja con IA para conseguir la neutralidad climática de los entornos urbanos; ‘Corral’, también un proyecto ‘Horizonte Europa’ que trabaja la resiliencia regenerativa para comunidades costeras en el continente que afrontan riesgos climáticos; y el ‘Barcelona School of Climate Urbanism’, un laboratorio transdisciplinario que organiza talleres de capacitación de los agentes del territorio para fomentar una transformación en los ámbitos de gobernanza climática, diseño resiliente, comunidades regenerativas y soluciones basadas en la naturaleza (LIST). Este último, cofinanciado por la Generalitat de Catalunya, agrupará a más de 100 entidades del territorio para plantear un cambio de paradigma en la planificación, hacia un urbanismo climático.

Con la incorporación de JURECA, la UIC amplía su red de institutos universitarios de investigación y refuerza su compromiso con la generación y la transferencia de conocimiento. Un total de ocho institutos impulsan una investigación interdisciplinaria y orientada a dar respuesta a los retos de la sociedad, a la vez que favorecen la colaboración con otras instituciones y la transferencia de los resultados de la investigación al entorno social y económico.

En este sentido, Noelia Galán, directora de Generación y Transferencia de Conocimiento de UIC Barcelona, destaca el valor estratégico del nuevo instituto para la Universidad: “JURECA representa una apuesta estratégica para la UIC, tanto por la relevancia de los retos que aborda como por su capacidad para conectar la investigación con las necesidades reales de la sociedad. Contar con un investigador de referencia internacional como el Dr. Lorenzo Chelleri al frente del instituto nos permite reforzar nuestro posicionamiento científico, impulsar nuevas colaboraciones y avanzar en una investigación con impacto, capaz de generar conocimiento y transformarlo en soluciones concretas para nuestro entorno”.

Sobre la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

Para más información:

Anna Martínez Daries

Comunicación científica

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