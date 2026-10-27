Archivo - La UIC vuelve a liderar el ranking de transparencia de las universidades privadas españolas, según Fundación Haz - UIC BARCELONA - Archivo

(Información remitida por la empresa firmante)

La Universidad obtiene un 98,2% de cumplimiento de los indicadores evaluados y se sitúa muy por encima del 59% de media las universidades privadas españolas

La UIC ha destacado especialmente en ámbitos como la información económica, el gobierno institucional, la ética y el cumplimiento normativo, la investigación y los resultados académicos

El liderazgo del ranking, conseguido por quinto año consecutivo, permite a la UIC mantener el sello T*** de máxima transparencia

Barcelona, 27 de octubre de 2026. La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) se ha situado entre las universidades privadas más transparentes de España por quinto año consecutivo, según los resultados del Examen de Transparencia 2026, elaborado por Fundación Haz. En esta edición, la UIC ocupa la primera posición entre las 40 universidades privadas españolas evaluadas, compartiendo el liderazgo con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La Universidad ha obtenido 55 puntos sobre un máximo de 56, equivalentes a un 98,2% de cumplimiento de los indicadores que evalúan la transparencia voluntaria de la información publicada en las páginas web de las universidades privadas. Con este resultado, la Universidad se ha posicionado muy por encima de la media de las universidades privadas españolas, que en esta edición se sitúa en un 59%.

La UIC, que ha alcanzado el cumplimiento pleno en 27 de los 28 indicadores analizados, ha destacado especialmente en ámbitos como la información económica, el gobierno institucional, la ética y el cumplimiento normativo, la investigación y los resultados académicos.

Estos resultados han permitido a la UIC mantener el sello T*** de máxima transparencia, una distinción que la Fundación otorga a las instituciones que alcanzan entre el 90 % y el 100 % de cumplimiento de los indicadores evaluados.

Cinco años consecutivos liderando el ranking de transparencia

Este resultado consolida la trayectoria de la Universidad de mejora y estabilidad en materia de transparencia. Desde 2019, la UIC ha incrementado progresivamente su nivel de cumplimiento, alcanzando la máxima puntuación de 56 puntos en las ediciones de 2024 y 2025, y manteniéndose en 2026 en la primera posición del ranking.

Con estos resultados, UIC consolida su posición como una de las universidades privadas españolas de referencia en transparencia institucional y reafirma su compromiso con el buen gobierno y la rendición de cuentas, facilitando a la comunidad universitaria y a la sociedad el acceso a información rigurosa, actualizada y accesible.

Sobre la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

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