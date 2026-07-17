Últimas dos semanas para participar en el Italia Media Art Festival - ITALIA MEDIA ART FESTIVAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Italia, 17 de julio de 2026.- Quedan pocos días para presentar una obra de videoarte a la tercera edición del Italia Media Art Festival (IMAF), la plataforma internacional dedicada al arte multimedia promovida por la asociación Piccola Venezia APS, en colaboración con Lazio Innova, Maker Faire Rome y Rome Art Week. La convocatoria dedicada a las videoinstalaciones, promovida por Snam, cerró el pasado 15 de julio, mientras que la Call para Videoarte y Videoperformance, impulsada por Enel, permanecerá abierta hasta el 30 de julio de 2026.

El tema de esta tercera edición —"La Energía que Transforma: la Fuerza Humana y Espiritual que se convierte en Acción para el Futuro"— invita a artistas y creadores de cualquier nacionalidad a reflexionar sobre una de las cuestiones más urgentes de nuestro tiempo: la relación entre energía, responsabilidad, tecnología y transformación social. Como destaca la fundadora y directora del IMAF, la periodista Marinellys Tremamunno: ¿Qué significa tener energía hoy? No solo en términos de recursos e infraestructuras, sino como una fuerza capaz de orientar las decisiones, generar responsabilidad y hacer posible el cambio.

El planteamiento curatorial del IMAF 2026 parte de una constatación urgente: la energía no es únicamente una cuestión de recursos e infraestructuras, sino una dimensión profundamente humana. Es la fuerza que orienta las decisiones, genera responsabilidad y hace posible la transformación del presente. Desde esta perspectiva, la tecnología no constituye un fin en sí misma, sino una extensión que amplifica las intenciones, los valores y las visiones del mundo. Y el arte, en este contexto, se convierte en una herramienta de discernimiento: un espacio desde el cual imaginar futuros posibles, cuestionar los modelos de desarrollo y devolver a la persona un papel central.

Cómo participar

Podrán presentar su candidatura artistas y colectivos de cualquier nacionalidad mayores de 16 años, enviando una única obra en formato de video MP4 Full HD (1920 1080 píxeles) con una duración máxima de 3 minutos. Las obras que incluyan diálogos deberán incorporar subtítulos en inglés. La participación es totalmente gratuita.

Las obras seleccionadas serán presentadas en el marco de la Rome Art Week (del 19 al 25 de octubre de 2026) y posteriormente en espacios expositivos asociados en Italia y en el extranjero. La lista de artistas seleccionados se publicará antes del 3 de agosto de 2026 en el sitio web oficial del festival: www.italiamediaartfestival.it

Una novedad: gran exposición internacional

Por primera vez en su historia, el Italia Media Art Festival se prepara para presentar el próximo mes de noviembre una gran exposición internacional dedicada al Media Art. Se trata de un acontecimiento que marcará una importante evolución del festival, reforzando su dimensión internacional y consolidando el papel de Roma como un centro de referencia para el diálogo internacional sobre los lenguajes de la cultura digital y las transformaciones de la sociedad contemporánea. Los detalles se darán a conocer muy pronto.

Con esta tercera edición, el Italia Media Art Festival consolida su papel como plataforma internacional de encuentro entre arte, tecnología y ética, ofreciendo a los artistas un espacio de experimentación y reflexión sobre las grandes transformaciones de nuestro tiempo. Una cita imprescindible para quienes creen que el arte multimedia sigue siendo una herramienta capaz de fomentar el pensamiento crítico.

INFORMACIÓN Y PLAZOS

Convocatoria Videoarte & Video Performance IMAF 2026

Fecha límite de envío de obras: 30 de julio de 2026

Sitio oficial y bases completas: www.italiamediaartfestival.it

Contacto: info@italiamediaartfestival.it

DATOS PÚBLICOS:

(Información remitida por la empresa firmante)

Contacto

Emisor: ITALIA MEDIA ART FESTIVAL

Contacto: ITALIA MEDIA ART FESTIVAL

Email de contacto: info@italiamediaartfestival.it