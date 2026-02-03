Últimas plazas para las jornadas técnicas sobre cotonet y araña roja en cítricos y caqui - Nostoc Biotech

Madrid, 3 de febrero de 2026.- El manejo del cotonet y la araña roja se ha convertido en uno de los principales retos técnicos en cítricos y caqui. A la presión creciente de estas plagas se suma un contexto marcado por la reducción de materias activas disponibles, la necesidad de ajustar estrategias y la exigencia de tomar decisiones cada vez más fundamentadas desde el punto de vista técnico.

En este escenario, resulta imprescindible analizar el manejo desde una visión global, basada en ensayos, experiencia real de campo y conocimiento científico, y no únicamente desde soluciones puntuales. Con este objetivo nacen las jornadas técnicas presenciales sobre cotonet y araña roja, organizadas por Nostoc Biotech, dirigidas a agricultores, técnicos y distribuidores que trabajan directamente en la toma de decisiones en campo.

Un espacio técnico pensado para profesionales del sector

Las jornadas están concebidas como un espacio de análisis técnico, donde se abordará el escenario actual de estas plagas y se compartirán criterios de manejo aplicables, basados en datos y experiencia contrastada.

Están especialmente orientadas a:

-Agricultores profesionales, que necesitan herramientas y criterios claros para su explotación.

-Técnicos de campo y de cooperativa, responsables del diseño y seguimiento de los programas de manejo.

-Distribuidores y prescriptores, que acompañan las decisiones técnicas en cada zona.

Jornadas presenciales durante el mes de febrero

Las jornadas se celebrarán durante el mes de febrero, en cuatro ubicaciones distintas de Murcia y la Comunidad Valenciana.

Las fechas y sedes son las siguientes:

10 de febrero: Torre Pacheco (Murcia) - Aquario Celebraciones

11 de febrero: Orihuela (Alicante) - Sercotel Palacio de Tudemir

17 de febrero: Valencia - SH Valencia Palace

18 de febrero: Betxí (Castellón) - Terraza Brisamar

Contenidos técnicos y experiencia real de campo

Durante las jornadas se tratarán, entre otros, los siguientes aspectos:

-Situación actual del cotonet y la araña roja en cítricos y caqui.

-Resultados de ensayos realizados en condiciones reales de campo.

-Experiencia práctica acumulada tras varias campañas de manejo.

-Criterios técnicos para integrar distintas herramientas dentro de programas de manejo integrado.

Ponencias científicas y visión independiente

Las jornadas contarán con ponencias de investigadores de reconocido prestigio, que aportarán una visión científica, rigurosa e independiente sobre la problemática del cotonet y la araña roja, así como sobre las estrategias disponibles en el contexto actual.

Este respaldo académico permite contrastar datos, metodologías y resultados, enriqueciendo el debate técnico y aportando mayor profundidad a los contenidos.

Espacio de debate técnico

Cada jornada tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos, y finalizará con un espacio de networking profesional, destinado a contrastar criterios, resolver dudas técnicas y compartir experiencias reales de campo, favoreciendo un intercambio directo entre profesionales del sector.

Inscripción y últimas plazas disponibles

La asistencia a las jornadas es gratuita, pero el aforo es limitado y las plazas están ya muy avanzadas. Por este motivo, se recomienda realizar la inscripción con antelación para asegurar la asistencia en la jornada y sede deseadas.

Toda la información y el acceso a la inscripción están disponibles en el siguiente enlace: Jornadas técnicas Cítricos y Caqui- Cotonet y Araña roja

