El universo artístico de Eddie sigue creciendo con "Sueño"

Eddie - EDGAR PINTO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de julio de 2026.

Tras superar recientemente 1,5 millones de visualizaciones en YouTube, Sueño continúa sumando difusión en España, Portugal, América Latina y la Lusofonía. Dirigido por Rafael Choclán y rodado en Sevilla, el videoclip confirma la proyección internacional de Eddie en el espacio ibérico e iberoamericano.

Desde el estreno del videoclip, el pasado 27 de marzo, Sueño ha sido presentado en programas de radio y televisión de gran audiencia en Portugal y España, además de medios de América Latina y la Lusofonía, manteniendo una presencia continuada tanto en medios generalistas como especializados.

Compuesta por Eddie y coproducida junto a Ernesto Leite, Sueño reafirma la evolución artística que el músico ha ido construyendo en los últimos años: un pop ibérico contemporáneo donde confluyen de forma natural la canción de autor, la sensibilidad mediterránea y la inspiración andaluza. Vinculada a su trayectoria personal desde hace más de tres décadas, Andalucía continúa siendo una de las principales fuentes de inspiración de esta etapa.

Tras presentar Sueño en directo durante la Gala Radiolé de La Algaba (Sevilla), Eddie continúa su agenda de actuaciones a lo largo del verano. El próximo 16 de julio recibirá en Dramma Times Square (Nueva York) la distinción "Artista Influyente en la Música y Cultura Latina", otorgada por los Premios Gran Latino, en reconocimiento a su recorrido artístico y a la proyección internacional de su trabajo.

Más información

?? Videoclip oficial de Sueño

https://www.youtube.com/watch?v=YqOcXKAH...

?? Sitio web oficial

https://www.eddie.pt

?? Escuchar Sueño en Apple Music

https://music.apple.com/pt/album/sue%C3%B1o-single/1886045525

?? Instagram oficial

https://www.instagram.com/eddiemusic_/