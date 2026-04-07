Vallsur y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León acogen un maratón de donación de sangre

Bus de Donación en Valladolid - CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE CASTILLA Y

(Información remitida por la empresa firmante)

· Tendrá lugar el próximo 10 de abril de 15:45 a 21:15 horas en el aparcamiento exterior de Vallsur

· El objetivo es reforzar las reservas autonómicas y sensibilizar sobre la importancia de la donación de sangre de manera regular

· En Castilla y León se necesitan 450 donaciones al día para garantizar la actividad hospitalaria

Valladolid, 7 de abril de 2026.- Vallsur y El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCYL), celebrarán el próximo 10 de abril, de 15:45 a 21:15 horas, un maratón de donación de sangre con el objetivo de reforzar las reservas autonómicas y sensibilizar sobre la importancia de la donación regular.

La jornada tendrá lugar en el aparcamiento exterior de Vallsur, ubicado en el Paseo de Zorrilla, donde se instalará el Bus de Donación, un vehículo sanitario totalmente equipado. Cada donación requiere entre 15 y 20 minutos, lo que permite una participación ágil y cómoda para todas las personas que deseen colaborar. Como agradecimiento, los donantes recibirán una invitación para desayunar en Manolo Bakes.

Se necesitan 450 donaciones al día en Castilla y León

La donación de sangre es un recurso imprescindible y no sustituible. Para garantizar la actividad hospitalaria diaria —cirugías, urgencias, tratamientos oncológicos o trasplantes— se necesitan 450 donaciones al día en Castilla y León para abastecer a los hospitales, una cifra que solo puede mantenerse gracias a la solidaridad ciudadana.

“La donación de sangre es un gesto sencillo que salva vidas cada día. La sangre solo se puede obtener mediante la donación altruista, por lo que acciones como este maratón son fundamentales para mantener las reservas en niveles óptimos y garantizar la atención sanitaria. Animamos a toda la ciudadanía a participar. Donar sangre es donar vida”, explica María Luisa Siles Calderón, responsable de Comunicación y Promoción del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.

Cada donación permite ayudar a varios pacientes, ya que la sangre se fracciona en glóbulos rojos, plasma y plaquetas. El proceso se realiza con todas las garantías de seguridad y bajo la supervisión de personal sanitario especializado.

El CHEMCYL impulsa campañas periódicas para mantener estables las reservas de sangre en la comunidad, y la colaboración con espacios como Vallsur facilita acercar la donación a la ciudadanía en entornos accesibles y cotidianos.

“Acoger iniciativas como este maratón de donación de sangre forma parte de nuestro compromiso con la sociedad y con el entorno. Queremos que Vallsur sea también un punto de encuentro para la solidaridad y facilitar que nuestros visitantes puedan colaborar con una causa tan necesaria en su día a día”, señala Carolina Castro, gerente de Vallsur.

El CHEMCYL y Vallsur hacen un llamamiento a todas las personas mayores de edad y en buen estado de salud a sumarse a esta iniciativa y convertir el 10 de abril en una jornada de solidaridad colectiva.

Maratón Donación de Sangre en Vallsur

· FECHA : viernes, 10 de abril

· HORARIO : de 15:45 a 21:15 horas

· LUGAR : aparcamiento exterior de Vallsur (Paseo de Zorrilla)

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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LETICIA GÓMEZ - leticiagomez@europapress.es

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