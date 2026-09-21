Vallsur se convierte en escenario de una noche de música y solidaridad de la mano de ASPAYM Castilla y León

Vallsur se convierte en escenario de una noche de música y solidaridad de la mano de Asapaym CyL - VALLSUR

· Vallsur acogerá el próximo viernes 25 de septiembre el ASPAYM CyL FestiVall

· Lady Abril, Bravo Maldonado y Dëdalom pondrán la música a una noche de versiones de canciones conocidas por todos

· La recaudación irá destinada a la adquisición de un exoesqueleto de rehabilitación, una tecnología avanzada y pionera que ASPAYM Castilla y León quiere incorporar a sus servicios

(Información remitida por la empresa firmante)

Valladolid, 21 de septiembre de 2026.- Vallsur se prepara para acoger una noche muy especial en torno a la música, la inclusión y la solidaridad. El próximo viernes 25 de septiembre se celebra una nueva edición del ASPAYM Castilla y León FestiVall, que tendrá lugar de 19:30 a 00:30 horas, con entrada gratuita. El aparcamiento del centro comercial vallisoletano será el escenario de este festival solidario que tiene como objetivo mejorar la vida de las personas con discapacidad.

El festival contará con las actuaciones de Lady Abril, Bravo Maldonado y Dëdalom, que realizará además la presentación oficial del grupo, junto con los DJs de Xtreming Radio. Una programación diseñada para disfrutar de una noche de versiones de canciones conocidas por todos y de diferentes generaciones, con un objetivo común: cantar, bailar y disfrutar de la música en un entorno abierto, accesible e inclusivo.

“Para Vallsur, acoger esta iniciativa supone reforzar su apuesta por convertirse en un espacio de encuentro abierto a toda la ciudadanía y por impulsar actividades que combinan ocio, cultura y compromiso social. La ubicación del festival permitirá, además, acercar el ocio inclusivo a un público amplio en un espacio accesible y bien comunicado”, explica Carolina Castro, gerente de Vallsur.

Una noche de música para todas las personas

La inclusión estará presente desde el propio diseño del evento. El recinto contará con zona prioritaria para personas con movilidad reducida, aseos adaptados, barra accesible, y mochilas vibratorias para personas con discapacidad auditiva, además de personal de apoyo y acompañamiento.

El objetivo es que cualquier persona pueda disfrutar de la experiencia musical en igualdad de condiciones y que las medidas de accesibilidad permitan eliminar las barreras que todavía pueden limitar la participación en actividades de ocio.

Además, personas con discapacidad participarán activamente en la organización, coordinación y desarrollo del evento, haciendo que la inclusión esté presente no solo entre el público, sino también en la propia construcción del festival.

El ASPAYM CyL FestiVall recupera la apuesta de la entidad por la música como herramienta de sensibilización y transformación social. Una iniciativa que recoge el legado de los grandes conciertos solidarios impulsados por ASPAYM Castilla y León desde 2002 y por cuyos escenarios pasaron artistas y bandas como Mägo de Oz, SKA-P, Nach, La Fuga, Los Suaves, Lujuria o Wild Horses.

Un fin solidario

El carácter solidario constituye otro de los pilares del FestiVall. Todo lo recaudado se destinará a la adquisición de un exoesqueleto de rehabilitación, una tecnología avanzada y pionera en nuestra comunidad que ASPAYM Castilla y León quiere incorporar a sus servicios para favorecer la rehabilitación y mejorar la autonomía de las personas con discapacidad.

La entidad trabaja para acercar los últimos avances tecnológicos aplicados a la rehabilitación a personas con lesión medular y otras discapacidades físicas, así como daño cerebral. El exoesqueleto permitirá ampliar los recursos terapéuticos disponibles y desarrollar tratamientos más intensivos, personalizados e innovadores.

Entre los beneficios asociados al uso de esta tecnología en procesos de rehabilitación se encuentran favorecer la bipedestación y la marcha asistida, contribuir a prevenir complicaciones derivadas de la inmovilidad y trabajar aspectos como la fuerza muscular, el equilibrio y la coordinación.

Por eso, el mensaje del festival resume en tres palabras su filosofía: “Baila. Disfruta. Colabora.” Una invitación a vivir una noche de música y canciones conocidas, pero también a formar parte de un proyecto cuyo objetivo es conseguir una tecnología que puede abrir nuevas oportunidades de rehabilitación y autonomía para personas con discapacidad.

El ASPAYM CyL FestiVall está organizado por ASPAYM Castilla y León, en colaboración con CERMI, Vallsur, Fundación ONCE e Impulsa Igualdad, y cuenta con la colaboración y el patrocinio de diferentes entidades y empresas.

ASPAYM CyL FestiVall

· FECHA: viernes, 25 de septiembre.

· HORARIO: de 19:30 a 00:30 horas

· LUGAR: Aparcamiento exterior de Vallsur.

Entrada gratuita.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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