Encendido Navidad en Vallsur - VALLSUR

· El centro comercial vallisoletano inaugurará la temporada navideña el próximo viernes 20 de noviembre a las 19 horas dando comienzo a una completa agenda de propuestas de ocio y entretenimiento para disfrutar del periodo navideño

(Información remitida por la empresa firmante)

Valladolid, 17 de noviembre de 2026.- Vallsur dará la bienvenida a la Navidad el próximo viernes 20 de noviembre con su tradicional encendido de luces navideño, una cita que marcará el comienzo de una de las épocas más especiales y mágicas del año.

La llegada de la Navidad a Vallsur comenzará a las 19 horas de la tarde con un espectáculo familiar, en el que cuatro personajes infantiles muy queridos por pequeños y mayores protagonizarán una actuación musical donde no faltarán canciones conocidas y coreografías, para bailar y compartir momentos todos juntos.

A continuación, sobre las 19:45 horas los personajes infantiles protagonizarán el momento inolvidable de la tarde y procederán a realizar el encendido oficial de la iluminación navideña. Será el instante en el que los vallisoletanos descubran la decoración única y sorprendente de este año, diseñada para transportarles a un lugar lleno de ilusión, luz y fantasía, donde el elemento protagonista será un castillo navideño concebido para crear un entorno mágico.

Con este encendido, Vallsur pondrá en marcha una completa agenda de propuestas de ocio y entretenimiento que se desarrollará durante todo el periodo navideño. La programación incluirá un Festival de Magia con tres espectáculos a cargo de destacados ilusionistas. El primero tendrá lugar el sábado 5 de diciembre, a las 18:00 horas, con Jorge Lorenzo. Le seguirán Nano Arranz, el viernes 11 de diciembre, y Roberto Lolo, el sábado 12 de diciembre, ambos también a las 18:00 horas.

Durante las siguientes semanas, los más pequeños tendrán la oportunidad de contar con la visita de Papá Noel, el Paje Real y los Reyes Magos, para compartir sus deseos navideños con ellos; y también se celebrará una fiesta de pre-Nochevieja, para poder despedir el año por adelantado.

La música de LOS40 Music Awards, también protagonista de la jornada

La programación del viernes 20 de noviembre contará, además, con una propuesta especial para los amantes de la música. A partir de las 20:25 horas, las salas de Cine Yelmo Premium Vallsur retransmitirán en directo, con la colaboración de Vallsur, la gala de LOS40 Music Awards Santander 2026, uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

Los asistentes podrán seguir en pantalla grande y con la calidad de imagen y sonido de las salas de cine las actuaciones de artistas como Quevedo, Lola Índigo, Ana Mena, Camilo, Manuel Turizo, Carlos Vives, Emilia, Romeo Santos y Prince Royce, entre otros. Las entradas para disfrutar de la retransmisión ya están disponibles en la página web de Cine Yelmo y en las taquillas del cine.

De esta manera, Vallsur propone una jornada que combinará la ilusión del inicio de la Navidad con la emoción de una de las grandes citas musicales del año, dando comienzo a unas fiestas en las que el centro comercial volverá a convertirse en un punto de encuentro para disfrutar en familia.

Para más información: https://vallsur.com/noticias/vallsur-inaugura-la-navidad-2026-2027-con-magia-ilusion-y-planes-para-toda-la-familia/

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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