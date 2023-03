Viajeros españoles adaptarían sus viajes pensando en su impacto climático, según Allianz Partners

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de marzo de 2023.

A propósito de su último informe internacional ‘Índice de Confianza de Viaje’ (Winter Travel Confidence Index), la empresa líder en Seguros y Asistencia pone el foco esta vez en la preocupación de los viajeros por el cambio climático, un aspecto que genera cada vez mayor impacto en los planes vacacionales de los jóvenes

Tres de cada cuatro europeos confían en poder irse de vacaciones en algún momento de 2023. En este contexto, destaca que casi un tercio (30%), confía en que podrán hacerlo, a pesar de las perspectivas económicas relativamente inciertas para el año.



Este es uno de los hallazgos de la tercera edición del Índice de Confianza Vacacional de Allianz Partners, encuesta en la que han participado más de 9.000 consumidores de 11 países diferentes.



De los países encuestados, los suizos son los viajeros que más confianza tienen en poder disfrutar este año de vacaciones fuera de casa, con un 80% de los encuestados que se sienten seguros de irse de viaje en 2023. Italianos, austriacos y británicos también confían en poderlo hacer (79%). En el caso de España, hasta el 60% de los encuestados se muestra convencido de viajar durante los próximos periodos vacacionales, siendo el grupo de viajeros de entre los 25 y 34 años, el más interesado (77%).



Sin embargo, existen aspectos que los viajeros consideran importantes a la hora de decidir si seguir adelante o no con sus viajes, tal y como los habían planeado.



En este contexto, el estudio también arroja luz sobre los diferentes efectos que la preocupación por el cambio climático está teniendo en los viajeros de las distintas generaciones. En general, el 28% de los europeos dice que es probable que este aspecto altere sus planes de vacaciones de invierno de alguna forma, como resultado de la actual crisis climática.



En particular, al consultar a los viajeros españoles sobre qué probabilidades habría de que cambiasen o cancelasen sus planes vacacionales, motivados por la crisis climática, destaca que el 30% estaría de acuerdo en hacerlo, en especial los viajeros de entre 18 y 24 años (46%). En este sentido, la adaptación de viaje más común, para quienes prefieren modificar sus vacaciones por su impacto en el clima, destaca que el 42% reduciría la longitud de su viaje.



Por otro lado, entre los motivos más comunes por el que los viajeros españoles modificarían o cancelarían sus planes de viajar, destaca el cambio climático en primer lugar, seguido por la situación geopolítica mundial.



Sin embargo, existen diferencias significativas de opinión entre los viajeros más jóvenes y los mayores en el continente. El 40% de los encuestados que están dentro del grupo de edad menor de 35 años declaró que es probable que cambie sus planes de viaje debido a preocupaciones por el clima, y que estaría dispuesto a viajar a un destino diferente, reducir el presupuesto o la duración de su viaje. Sin embargo, solo el 31% de los que estaban dentro del grupo de edad de 35 a 49 años revelaron sentimientos similares. Si se repara en el grupo de edad mayor de 50 años, este se reduce al 16% en el continente y al 18% en España, quienes declararon que es probable que tomen medidas similares.



Joe Mason, director de Marketing de Viajes, en Allianz Partners, comenta: "Después de los desafíos que estamos viviendo estos últimos años, ahora podemos ver que los viajeros recuperan su confianza y ganas de viajar en este año 2023. A pesar del creciente coste de vida, los europeos se muestran entusiasmados por los viajes, lo que nos deja ver un futuro muy próspero para la industria. Tal vez, como era de esperar, los jóvenes son más conscientes de los impactos negativos del cambio climático y están más dispuestos a ajustar sus planes de viaje en un intento por reducir su huella de carbono. Esta tendencia probablemente se extenderá a más datos demográficos a medida que las personas comiencen a hacer esfuerzos para ser más sostenibles".



Andrés Sánchez-Cid, Travel Product and Innovation manager de Allianz Partners, concluye, "esta nueva edición de nuestro informe sobre la confianza en los viajes de invierno nos está mostrando como aquellos cambios de tendencias que veíamos hace algunos años se han ido consolidando. Una de ellas es la preocupación por el impacto de los viajes en nuestro entorno. Los últimos años nos han hecho ser más cuidadosos y más consientes, tanto como consumidores como proveedores de servicios. Esto nos impulsa a seguir respondiendo a las necesidades de los clientes de una forma más rápida, flexible, eficaz y sostenible".



