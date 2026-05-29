El Máster Universitario en Gestión Cultural de UIC Barcelona cumple 25 años con una inserción laboral del 74%

UIC Barcelona ha celebrado el 25º aniversario de su Máster Universitario en Gestión Cultural - JORDI PLAY

(Información remitida por la empresa firmante)

EL MÁSTER MÁS INTERNACIONAL DEL PAÍS.

Este máster oficial, que ofrece actualmente 65 plazas, recibió más de 306 solicitudes de admisión para el curso 2025-2026.

Con un enfoque práctico y un marcado carácter internacional, el programa se orienta a formar profesionales capaces de liderar proyectos e instituciones culturales en un contexto global y en constante transformación.

El máster conecta con las principales instituciones culturales de Barcelona - desde el MACBA y la Fundació Joan Miró hasta el Teatre Lliure o el Sónar - y con organismos internacionales.

Barcelona, 29 de mayo de 2026.- El Máster Universitario en Gestión Cultural de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha celebrado sus 25 años de trayectoria, consolidándose como un programa pionero con un marcado carácter internacional y un enfoque práctico. Con una inserción laboral del 74%, por encima de la media del sistema universitario catalán, este máster oficial está orientado a formar profesionales capaces de liderar proyectos e instituciones culturales en un contexto global y en constante transformación.

Durante el acto de celebración organizado en el Aula Magna, el rector de UIC Barcelona, Alfonso Méndiz, ha destacado que, hace 25 años, "esta universidad decidió impulsar un programa pionero cuando la gestión cultural aún no ocupaba un lugar consolidado en el ámbito académico". Una decisión "que en su momento pudo parecer arriesgada", pero que "se ha demostrado profundamente innovadora y acertada", reafirmando así la "apuesta valiente y visionaria" del centro, ha asegurado Méndiz.

Tras la intervención del rector, ha tenido lugar una mesa redonda en la que han participado Miquel Bastons, director académico del máster durante el periodo 2001-2004; Marta Crispí, directora académica en los periodos 2004-2007 y 2012-2021; David Roselló, consultor especializado en diseño y evaluación de proyectos culturales; Cristina Calvet, abogada especializada en el sector audiovisual y artístico, y Dianne Dood, presidenta del Instituto Internacional de Gastronomía, Artes y Turismo.

Bajo el título '25 años formando gestores culturales: evolución y retos' y moderada por el actual director académico del máster, Christophe Pasour, los participantes, todos ellos docentes de este programa, han repasado los inicios del máster y los factores que llevaron a crearlo.

En este sentido, Miquel Bastons ha explicado que en aquel momento "la cultura ofrecía un campo de desarrollo profesional importante para los estudiantes que habían tenido una formación humanística", por lo que para dar respuesta a ello desde UIC Barcelona se impulsó "primero un posgrado en gestión cultural, que luego fue un máster y ahora un máster oficial y bilingüe". Otro factor que influyó en la creación de este máster fue que "nacieron instituciones culturales muy potentes en Barcelona". Por su parte, Marta Crispi ha atribuido el éxito del programa a su "equilibrio entre el mundo académico y el profesionalizador".

Los expertos han destacado también el impacto que puede tener la cultura en la sociedad. Dianne Dood ha afirmado que "no solo se centra en los museos o teatros" y ha insistido en la necesidad de formar a gestores culturales en un mundo en constante cambio. En este sentido, David Roselló ha definido la gestión cultural como un "instrumento al servicio de la sociedad" y ha precisado que debe ser "profesional, inclusiva y eficiente".

Interés creciente en el alumnado.

Este máster universitario, que ofrece actualmente 65 plazas, ha recibido más de 306 solicitudes de admisión para el curso 2025-2026, lo que demuestra el interés de los estudiantes por ampliar sus estudios en el ámbito de la gestión cultural desde un punto de vista práctico y con la oportunidad de colaborar en instituciones reconocidas del sector.

La alta demanda también se refleja en su perfil internacional, con 63 estudiantes de 30 nacionalidades en el presente curso. Desde su puesta en marcha en 2001, el programa ha formado a más de 1.009 profesionales procedentes de 80 países y se ha consolidado como el máster en gestión cultural más internacional del país. Para dar respuesta a esta demanda de alumnado extranjero, el programa académico se imparte también en inglés.

A través de dos líneas de especialización - Artes Visuales y Patrimonio, e Industrias Culturales y Creativas -, los estudiantes pueden profundizar tanto en la gestión de museos, exposiciones y patrimonio cultural, como en sectores vinculados al ámbito audiovisual, las artes escénicas, la música o los nuevos formatos digitales.

Colaboraciones culturales locales e internacionales.

Este máster destaca también por su claustro formado por más de 60 profesionales en activo y expertos del sector, así como por una sólida red de colaboraciones y una amplia oferta de prácticas. En este sentido, la universidad dispone de 528 convenios activos con instituciones culturales de referencia, empresas, entidades y museos. Todo ello con el objetivo de ofrecer una experiencia altamente internacional y reforzar la inserción profesional en el ámbito de la gestión cultural.

Entre las principales alianzas, el programa conecta con instituciones culturales como el MACBA, el CCCB, la Fundació Miró, el Gran Teatre del Liceu, el Teatre Lliure o la Casa Batlló, así como con festivales y plataformas como el Sónar o el Festival Cruïlla. A nivel internacional, colabora con organismos y universidades como ENCATC, Creative Europe, la Boston University o la Chinese University of Hong Kong, entre otras.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

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