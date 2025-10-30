UIC Barcelona y el Hospital de Granollers impulsan la innovación y la investigación en salud en el territorio

(Información remitida por la empresa firmante)

La Jornada Académica "Explorando oportunidades" consolida más de quince años de colaboración entre la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona y el Hospital General de Granollers, referente universitario en la formación médica integral.

La colaboración entre las dos instituciones consolida el modelo docente de ambas entidades centrado en la formación integral, la innovación y la conexión con la realidad asistencial.

Sant Cugat del Vallès, 30 de octubre de 2025.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) y el Hospital General de Granollers han reafirmado su compromiso conjunto con la excelencia en la formación médica, la innovación docente y la investigación en ciencias de la salud durante la I Jornada Académica "Explorando oportunidades", un encuentro que ha reunido a profesionales sanitarios, docentes e investigadores de ambas instituciones con el objetivo de reforzar la colaboración entre la universidad y la práctica clínica.

Desde el año 2008, el Hospital General de Granollers es hospital universitario adscrito a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona, fruto de un convenio pionero que permitió integrar la formación universitaria con la actividad asistencial y de investigación del centro. Este acuerdo estableció un modelo de cooperación que favorece el uso compartido de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, y que potencia la formación clínica de los estudiantes, la actualización constante de los profesionales sanitarios y el desarrollo de proyectos de investigación aplicados a la práctica médica.

Durante la Jornada, celebrada hoy, se han presentado las principales novedades del Grado en Medicina de UIC Barcelona, así como diversas iniciativas conjuntas orientadas a mejorar la docencia, fomentar el intercambio de conocimiento y consolidar líneas de investigación compartidas. El encuentro ha permitido también explorar nuevas formas de integrar la docencia universitaria en el entorno asistencial del hospital, mediante dinámicas participativas que han impulsado la creación de sinergias entre los equipos académicos y clínicos.

La Dra. Esther Calbo, decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona, destacó que esta jornada "refuerza el compromiso de la universidad con el Hospital General de Granollers y con un modelo formativo innovador, integral y conectado con la realidad del sistema sanitario". Según la decana, "la colaboración entre universidades y hospitales universitarios es esencial para garantizar la excelencia docente, impulsar la investigación biomédica y fortalecer la red asistencial en beneficio de la sociedad".

Por su parte, la Dra. Beatriu Bayés, directora general del Hospital General de Granollers, subrayó que "el título de la Jornada, 'Explorando oportunidades', refleja exactamente lo que nos mueve: la voluntad de abrir caminos, de compartir conocimiento y de construir juntos nuevas vías de colaboración entre el ámbito asistencial y el académico".

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona, situada en el Campus Sant Cugat, imparte titulaciones en Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Odontología, Bioingeniería y Ciencias Biomédicas. Su modelo docente, basado en la formación práctica y la tecnología aplicada al aprendizaje, se apoya en hospitales universitarios de referencia como el Hospital General de Granollers, el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) y el Hospital Universitario General de Catalunya. Además, la universidad cuenta con el Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA), un espacio pionero que reproduce entornos clínicos reales para que los futuros profesionales puedan entrenarse en la toma de decisiones médicas en un entorno seguro y controlado.

El Grado en Medicina de UIC Barcelona mantiene una de las tasas más altas de éxito en el examen MIR, con un 98% de aprobados, y ha sido reconocido internacionalmente con la acreditación de la World Federation for Medical Education (WFME), un sello de calidad que avala su excelencia académica y abre nuevas oportunidades profesionales a sus graduados en todo el mundo.

Tras más de quince años de colaboración, UIC Barcelona y el Hospital General de Granollers continúan avanzando de manera conjunta hacia un modelo universitario y sanitario que une formación, asistencia e investigación. La celebración de la Jornada "Explorando oportunidades" reafirma su compromiso con la innovación, la calidad docente y la mejora continua del sistema de salud, en beneficio tanto de los estudiantes como de la comunidad asistencial.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 másteres y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona cuenta también con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Sobre el Hospital General de Granollers.

El Hospital General de Granollers forma parte de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG), una institución de atención sanitaria, sociosanitaria y social, integrada en el sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT). Es el centro de referencia del Vallès Oriental, dando cobertura a una población de más de 400.000 habitantes. Con la voluntad de ir más allá para cuidar y mejorar la vida de las personas, el Hospital trabaja para ofrecer una atención integral, de calidad y centrada en las personas.

Como hospital universitario vinculado a UIC Barcelona desde 2008, el centro participa activamente en la formación de futuros profesionales de la salud en especialidades como Medicina, Enfermería, Fisioterapia y otros ámbitos de las ciencias de la salud. Esta colaboración permite combinar asistencia, docencia e investigación, fomentando un entorno de conocimiento compartido entre estudiantes y profesionales.

Acreditado para la formación de médicos residentes (MIR) desde 1983 y con 14 unidades docentes acreditadas, el Hospital General de Granollers consolida así su compromiso con la formación, la innovación y la investigación, contribuyendo al progreso científico y al desarrollo de una atención sanitaria más humana y de calidad.

