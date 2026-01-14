La Diputación de Valladolid 'viste' su patrimonio en el corazón de Madrid con un desfile de Rosana Largo - Diputación de Valladolid

La Diputación de Valladolid impulsa en Madrid “La provincia de Valladolid viste su patrimonio”, con 13 diseños exclusivos concebidos como “lienzos y arte” en movimiento. La creadora vallisoletana, Rosana Largo, combina moda, narrativa y territorio para proyectar la provincia de Valladolid. La iniciativa tendrá continuidad en FITUR 2026, que se celebrará en IFEMA MADRID del 22 al 24 de enero, con un desfile el 22 de enero, a las 14:00 horas, en el stand de la Junta de Castilla y León.

Madrid/Valladolid, 12 de enero. – El próximo domingo, 18 de enero, de 12.00 a 14.00 h, la Plaza del Callao de Madrid, se convertirá en una pasarela cultural al aire libre con el desfile “La provincia de Valladolid viste su patrimonio”. Una acción de promoción impulsada por la Diputación de Valladolid que presentará trece creaciones exclusivas concebidas como una forma innovadora de contar su territorio.

Una alfombra roja especialmente diseñada, permitirá la celebración de este desfile en la Plaza del Callao, en un acto que contará con la presencia de autoridades invitadas y que estará abierto al público general, convirtiendo este emblemático espacio urbano en una experiencia emocional.

Al desfile se sumará la visualización de la campaña “La Provincia de Valladolid viste su patrimonio” en las pantallas digitales de Callao y Gran Vía. Una acción de alto impacto que permanecerá activa hasta el sábado 24 de enero, reforzando la proyección y el posicionamiento del territorio en un lugar estratégico de máxima visibilidad.

Trece vestidos, trece miradas sobre la provincia

Los 13 vestidos-cuadro, que desfilarán en pasarela urbana con trece modelos, han sido creados por la diseñadora vallisoletana Rosana Largo. Concebidas como piezas únicas, reinterpretan hitos y patrimonio cultural de Valladolid. La colección recorre la huella histórica de Felipe II, el XX Festival de Teatro Clásico de Olmedo, ocho conjuntos históricos, las cinco Denominaciones de Origen del vino, el enoturismo, la Semana Santa —con representación de localidades vinculadas a esta tradición— y un diseño inspirado en el astroturismo, uno de los ámbitos emergentes que refuerza la diversificación de la oferta turística de cara al próximo eclipse solar de 2026.

Patrimonio que se convierte en emoción y en imagen

En un enclave emblemático y de máxima visibilidad como la Plaza del Callao, un espacio de alto impacto audiovisual y social, la Diputación de Valladolid lidera una campaña que habla de la cultura como experiencia y el patrimonio como relato para generar un impacto emocional a las personas que quieran descubrir nuevas maneras de disfrutar del turismo, del viaje y de las experiencias.

Rosana Largo

Las piezas han sido encargadas por la Diputación de Valladolid a la diseñadora y artista Rosana Largo, nacida en Valladolid, con numerosos reconocimientos internacionales en Europa, Asia y EE.UU. Vinculada a Urueña (Villa del Libro) desde sus inicios y directora y creadora del único Museo de los Cuentos y la Ciencia, premio medalla de oro a la innovación y creatividad España Creativa 2025.

Su trabajo une hiperrealismo, narrativa, ciencia y puesta en escena, aportando una mirada contemporánea e internacional a la difusión cultural con el lema: “la cultura como motor de la España rural”.

De Callao a FITUR: continuidad en el mayor escaparate turístico

La acción tendrá continuidad en la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2026, que se celebra en IFEMA MADRID del 21 al 25 de enero de 2026, donde el stand de la Junta de Castilla y León acogerá un desfile similar el día 22 de enero como parte de la estrategia de proyección exterior, con la presencia continua los días posteriores de los modelos portando las obras de arte por la Feria.

Acción: “La provincia de Valladolid viste su patrimonio”

Lugar: Plaza de Callao (Madrid).

Fecha: 18 de enero (desfile/pasarela urbana) de 12.00-14.00 h

Sobre FITUR

FITUR 2026: IFEMA MADRID, 21–25 de enero de 2026

Stand: pabellón 9, stand C10.

Horario del desfile: jueves 22 de enero, a las 14:00h.

