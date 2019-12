Ginzo Technologies comienza su despliegue de servicios de consultoría informática en Bilbao

Publicado 10/12/2019 9:53:02 CET

Llega a Bilbao, una reconocida e importante consultora de transformación digital, la cual está especializada en seguridad y sistemas, big data, inteligencia artificial y blockchain. Cuentan con un equipo de trabajo con amplia experiencia certificada que garantizaran el mayor de los éxitos

¿Qué es Ginzo Technologies?

Ginzo Technologies está formada por expertos profesionales comprometido al 100% con su trabajo. Este equipo está conformado por una selección de economistas, ingenieros, matemáticos y otros profesionales con diferentes perfiles encargados de cumplir con los requerimientos de sus clientes, y están orientados a trabajar de forma conjunta en cualquier proyecto que les asignen. Cuentan con el liderazgo del mejor grupo de directores con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en el ramo de la consultoría digital. Hay que recalcar que Ginzo Technologies es una empresa dedicada a la búsqueda de mejoras sobre las necesidades de todos sus clientes, al igual que trabajan en identificar las debilidades para corregir y mejorar.

El cliente por encima de todo, y no es un tópico. Casi todos los integrantes en Ginzo Technologies han trabajado en grandes grupos empresariales, y saben que los problemas deben resolverse desde la cercanía y el trabajo en equipo. Muchas empresas solo se dedican a trabajar de la forma que les sea de mayor conveniencia, esto no pasa con Ginzo Technologies ya que ellos ponen por encima de todo, la confianza de sus clientes. Normalmente el equipo de Ginzo Technologies, desarrolla paralelamente al proyecto para el que es contratado, un plan de formación y de soporte al equipo técnico del cliente. No están orientados a ser una consultora de servicios de mantenimiento más, sino a ser una transformadora digital y contribuir por ello al desarrollo tecnológico del personal existente, reduciendo costes futuros y mejorando la relación del personal con los nuevos sistemas implementados.

La principal diferencia en el plan de trabajo que podrás percibir con esta prestigiosa empresa, es que centran su trabajo en la mejora de los ecosistemas de trabajo empresariales. Es por esto que un buen equipo de trabajo es el mejor aliado para poder plasmar, ejecutar y modificar todos los aspectos del proyecto con las mejores garantías. De algo que se han podido dar cuenta es que sus profesionales están enfocados en mejorar cada día aún más, y que aportan todos sus conocimientos para generar una mayor confianza entre sus clientes. Los proyectos en el sector público y privado en los que han trabajado les sirven para verificar sus conocimientos en el sector de transformación digital, además de su eficacia.

¿Como trabajan en la consultoría Ginzo Technologies?

La clave es sencilla, sentarse a escuchar las necesidades de la empresa, para luego realizar todas las labores que sean necesarias con su equipo de trabajo, además de conseguir las soluciones, también se encargan de orientar y entrenar al equipo de trabajo de sus clientes, lo que brinda mayor tranquilidad y continuidad. A diferencia de la gran competencia que existe entre las empresas de consultoría tecnológica en Bilbao, Ginzo Technologies sobre sale del resto debido a que las demás empresas consultoras centran su trabajo en el ofrecimiento de tecnologías y licencias y no suelen realizar un ejercicio de escucha activa a sus clientes, debido a que estas son sus fuentes de ingreso.

A la hora de trabajar, Ginzo Technologies se sienta con sus clientes con la finalidad de implantar las mejores soluciones a los problemas actuales, pero con visión a futuro. Los negocios y las empresas no son un juego, realizar una transformación digital sin antes realizar mesas de trabajo es algo muy irresponsable y peligroso para la estabilidad del negocio.

Área de Seguridad Informática y Sistemas

Uno de los puntos fuertes de esta empresa son sus servicios de seguridad y sistemas en Bilbao, puesto que en Ginzo Technologies se garantiza el diseño de la mejor infraestructura digital cumpliendo las necesidades de cada empresa o proyecto. Los tiempos de respuesta y disponibilidad mejoran enormemente con sus trabajos, esto garantiza en la empresa que no se sufran caídas del servicio, además de crear un plan de contingencia que permita la solución de problemas graves o accidentales. Poseen el mejor equipo de profesionales en sistemas de virtualización al igual que en Cloud Computing, lo que quiere decir que tienen la capacidad de crear cualquier tipo de estructura de software que cumpla con cualquier tipo de necesidades.

Estos profesionales cuentan con más de 20 años de experiencia, lo que garantiza que la empresa estará en las mejores manos. Ellos serán los encargados de mantener y garantizar la estabilidad y seguridad de cualquier estructura que se les sea asignada. Poseen un impresionante servicio encargado en la búsqueda de posibles vulnerabilidades para reducir el riesgo de ataques.

Especializados en inteligencia artificial orientada a modelos de datos y optimización de recursos

Tras años de investigación y desarrollo poseen un increíble servicio de inteligencia artificial que se encarga de aprovechar al máximo todas las oportunidades para el crecimiento que estas tecnologías pueden aportar. Al combinar estas tecnologías con la experiencia de sus profesionales consiguen resultados nunca antes esperados por cualquier otra empresa. Además de brindar asesoramiento para que sus clientes adopten la mejor tecnología que se ajuste a sus requerimientos y necesidades.

El mejor desarrollo Backend, con un equipo multidisciplinar de consultores líder en las áreas de ingeniería, matemática y entorno económico-financiero

Basan sus trabajos de desarrollo de software Backend y Frontend en intensos estudios para la elaboración y construcción de la mejor arquitectura de la aplicación. Si se requiere o el cliente lo solicita, pueden crear desde la lógica, hasta la funcionabilidad web, siempre apegándose en un código lo más seguro posible y de forma optimizada, acompañado del crecimiento que la aplicación pueda soportar. Esto permitirá que los clientes no afronten gastos extras generados por el crecimiento o la mayor usabilidad. Algo de lo que podrás darte cuenta es que toman cada proyecto de forma individual ya que cada uno es único y posee diferentes necesidades, aunque provenga de un mismo cliente.

Protocolos Blockchain, sistemas con base Ethereum y otros entornos distribuidos

Por si fuera poco, también se especializan en el protocolo Blockchain el cual garantiza que se cumplan todas las normativas y reglas del mercado. Aquí para poder realizar una transacción debe ser primero autorizada por la red. Esta es una tecnología perfecta para eliminar a los intermediarios y puede ser aplicada en cualquier forma de comercio. Al igual que también se evitan los costos de certificación, también aumenta la confiabilidad y mejora la potencia, y es que actualmente la red es imposible de corromper. Al tratarse de una transacción donde solo interviene la tecnología solo se deberán cubrir los costos de la misma que son realmente bajos. "Recuerda que para contar con los mejores servicios en tu empresa debes contar con los mejores, y por ello debes contar con Ginzo Technologies", recomiendan desde la empresa.

