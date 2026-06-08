La IA no era tan barata; el despertar de las empresas ante el coste real de la tecnología - Medios en Red

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde los usuarios y pymes que no calcularon el consumo hasta los desarrolladores con facturas multiplicadas por veinte, la promesa de la IA accesible se enfrenta a la realidad del uso real en Medios en Red.

Madrid, 8 de junio de 2026.- Durante los últimos dos años, la promesa que llegó a la mayoría de pequeñas y medianas empresas fue siempre la misma: la inteligencia artificial era barata, accesible y transformadora. Suscripciones de veinte euros al mes, pruebas gratuitas, acceso ilimitado. El mensaje implícito era que la tecnología que antes solo estaba al alcance de las grandes corporaciones ahora estaba al alcance de cualquiera.

Ese mensaje no era del todo falso. Pero tampoco era del todo completo.

Lo que muchas empresas no calcularon es que el coste de la IA no está en la herramienta, sino en el uso. Y el uso, cuando empieza a escalar, se comporta de una forma que pocos presupuestos habían anticipado.

Del experimento al uso real: cuando los números cambian

El informe FinOps in the AI Era: A Critical Recalibration, publicado por CloudZero en febrero de 2026 a partir de las respuestas de 475 ejecutivos senior, ofrece uno de los datos más reveladores del momento: el 40% las organizaciones ya gasta más de diez millones de dólares anuales en IA. Una cifra que al cloud le llevó trece años alcanzar. La inteligencia artificial lo ha logrado en tres.

El mismo informe detecta una paradoja que debería preocupar a cualquier director financiero: mientras los programas formales de gestión de costes cloud casi se han duplicado (del 39% al 72% las organizaciones en un año), la eficiencia media ha caído un 15%. La causa principal es el gasto en IA, que crece más rápido de lo que las organizaciones pueden rastrear y controlar.

El fenómeno tiene una explicación técnica que resulta determinante. Los modelos de lenguaje y de generación de contenido cobran por uso: tokens de texto, segundos de vídeo, imágenes procesadas. Cuando una empresa usa la IA de forma puntual, el consumo es limitado y manejable. Pero cuando la integra en flujos de trabajo continuos, el consumo puede multiplicarse por cinco o por diez en cuestión de meses.

En Arteria, agencia especializada en estrategia de marca, publicidad y producción creativa con inteligencia artificial que trabajan con clientes como Meliá, Bacardí, Larios o La Española, lo han comprobado en primera persona. "Nuestro gasto en herramientas de IA ha crecido más de un 300% en el último año", afirma Jaime Roldán, CEO y fundador de la agencia y director del Máster de Marketing e Inteligencia Artificial del Instituto de Estudios Cajasol. "No porque los precios hayan subido de forma lineal, sino porque a medida que hemos integrado la IA en todos nuestros procesos, el consumo se ha disparado. Somos la primera empresa AI First de Sevilla, donde la inteligencia artificial no es un añadido, es la columna vertebral de todo lo que hacemos. Y eso tiene un coste real que está creciendo día tras día."

Lo que el cliente no entiende sobre el coste de la IA

Hay un error de percepción que se ha instalado con fuerza en el mercado y que tiene consecuencias directas sobre la relación entre agencias y clientes: la idea de que la IA abarata el trabajo creativo.

"Los clientes asumen que, si usamos inteligencia artificial, deberíamos cobrarles menos", señala Roldán. "La realidad es exactamente la contraria. Los modelos de generación de vídeo con IA, que son los que más demanda tienen ahora mismo, son también los que más han encarecido. A mayor demanda, mayor coste computacional, y ese coste alguien lo tiene que absorber."

Arteria son especialistas en dirección creativa y producción de vídeo con inteligencia artificial, uno de los servicios con mayor crecimiento en el mercado pero también uno de los que más recursos técnicos consume. Para un único proyecto, la agencia puede llegar a utilizar más de diez herramientas de IA diferentes: modelos de generación de imagen, de vídeo, de voz, de edición, de dirección de arte, de transcripción, de traducción... Cada una con su propia estructura de costes por uso.

"Hay clientes que piensan que pulsar un botón en una herramienta de IA es gratis o casi gratis", añade el CEO de Arteria. "No entienden que detrás de cada pieza de vídeo generada con IA hay un gasto real en computación, en licencias, en tiempo de dirección creativa para que el resultado tenga relevancia y criterio. La IA no elimina el coste del trabajo creativo. Lo transforma, lo impulsa pero no lo hace desaparecer."

El fin del "café para todos"

Uno de los cambios estructurales que está acelerando este proceso es el abandono progresivo de los modelos de precio fijo por parte de los principales proveedores. Anthropic, la empresa detrás del modelo Claude, ha migrado parte de su oferta hacia facturación por uso real. Microsoft integró Copilot en su suite Microsoft 365 con incrementos de precio escalonados desde enero de 2025, y ha anunciado nuevas subidas en los planes empresariales para julio de 2026. Las APIs de los modelos más avanzados de OpenAI o Google siguen una lógica de consumo variable que puede dispararse en entornos de producción.

Para una pyme que comenzó pagando treinta euros al mes por una herramienta de IA y la ha integrado en su operativa diaria, el salto a una facturación basada en uso puede representar un cambio presupuestario significativo que no estaba contemplado.

"El problema no es que la IA haya subido de precio", explica Roldán. "El problema es que nadie pensó que la adopción fuera tan rápida ni cuánto iba a significar eso en términos de consumo. Las empresas compraron el coche sin calcular la gasolina. Y ahora que empiezan a usarlo de verdad, la factura les sorprende."

"El caso de GitHub Copilot es el ejemplo más reciente y más gráfico de lo que llevamos tiempo advirtiendo. El 1 de junio Microsoft migró su herramienta de asistencia para programadores —la más usada del mundo— de una tarifa plana a facturación por tokens, y hubo usuarios que vieron sus facturas multiplicarse por veinte de un mes para otro. Eso no es una subida de precios: es la tecnología mostrando su coste real por primera vez. El modelo de 'café para todos' no aguanta cuando la IA empieza a usarse de verdad", señala Roldán.

Una infraestructura que también se encarece

Más allá del precio por uso, existe una segunda capa de costes que las empresas medianas están descubriendo con retraso: la infraestructura que sostiene toda la industria.

El coste de construcción de centros de datos especializados en IA ha crecido a un ritmo del 7% anual entre 2020 y 2025, según datos de JLL, y las previsiones para 2026 apuntan a un incremento adicional del 6%, hasta superar los 11,3 millones de dólares por megavatio. Gartner, en su previsión publicada en mayo de 2026, estima que el gasto mundial en IA alcanzará los 2,59 billones de dólares este mismo año, un 47% más que el año anterior, con la infraestructura representando más del 45% del total. McKinsey calcula, en su escenario base, que las empresas de toda la cadena de valor del cómputo necesitarán invertir 5,2 billones de dólares en centros de datos hasta 2030 para satisfacer únicamente la demanda de IA (dentro de un rango que puede ir de 3,7 a 7,9 billones dependiendo del ritmo de adopción). Esa inversión, en algún momento, se está trasladando al precio que pagan los usuarios finales.

El criterio como ventaja competitiva

La lectura que hacen desde Arteria no es pesimista. "El escenario que se está configurando es favorable para las empresas que han integrado la IA con criterio, no para las que la adoptaron por moda", señala Roldán. "Cuando el precio refleje el valor real de la tecnología, la ventaja no la tendrá quien tenga más herramientas, sino quien sepa usarlas mejor. Nosotros hoy pagamos más por ello, pero también se han multiplicado nuestros clientes que nos reclaman proyectos con IA por nuestra experiencia con esta tecnología."

Los datos respaldan esa intuición. El McKinsey State of AI 2025, elaborado a partir de casi dos mil organizaciones en más de cien países, revela que el 88% de las empresas ya usa IA en al menos una función. Pero solo un tercio la ha escalado de verdad a nivel empresarial. Los dos tercios restantes siguen atrapados en fase de piloto o prueba de concepto, sin una estrategia clara para sacarle rendimiento real. Tener la herramienta no es lo mismo que saber usarla.

"Una pyme que lleva un año trabajando con IA de forma seria tiene una curva de aprendizaje que no se compra", apunta el CEO de Arteria. "Sabe qué modelo usar para cada tarea, cómo estructurar los procesos para minimizar el consumo, qué flujos merecen la inversión y cuáles no. Eso no lo da la herramienta. Lo da la experiencia."

Si eres una pyme que quiere integrar la IA en sus procesos

Los expertos coinciden en varias recomendaciones prácticas para empresas medianas en fase de integración.

La primera es auditar el consumo real. Muchas empresas no tienen visibilidad sobre cuánto gastan en IA al mes, qué herramientas generan más gasto y qué procesos tienen retorno claro. Sin esa información, es imposible optimizar.

La segunda es revisar la arquitectura de modelos. No todos los casos de uso requieren el modelo más potente y más caro. Usar modelos más ligeros para tareas simples y reservar los avanzados para donde realmente se necesitan puede reducir la factura de APIs entre un 60% y un 80%, según análisis de arquitecturas multi-modelo publicados por CloudZero y múltiples proveedores de infraestructura en 2026.

La tercera es separar el uso estratégico del uso cosmético. En muchas organizaciones, parte del gasto en IA corresponde a herramientas adoptadas por presión de imagen más que por necesidad operativa. En un entorno de precios reales, ese gasto es el primero en no tener retorno.

Una tecnología que madura

Lo que está ocurriendo con los precios de la inteligencia artificial es, en gran medida, lo que ocurre con cualquier tecnología cuando pasa de la fase de adopción temprana a la fase de mercado maduro. Los subsidios iniciales, destinados a ganar usuarios y construir ecosistemas, dan paso a modelos de negocio obligados a ser sostenibles.

Para las pymes, eso no es necesariamente una mala noticia. Significa que la tecnología es real, que tiene valor económico verificable, y que las empresas que la integren bien tienen delante una ventaja competitiva duradera. El propio Gartner señala que 2026 será el año de inflexión en que las empresas —no solo los grandes tecnológicos— empiecen a desplegar su verdadero potencial de inversión en IA.

La pregunta que cada empresa debería hacerse no es si puede permitirse la IA. Es si puede permitirse no tenerla, y cuánto está dispuesta a invertir para usarla con criterio.

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