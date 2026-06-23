Learning Heroes lanza la campaña Profesiones Incompletas

Profesiones incompletas - Learning Heroes

(Información remitida por la empresa firmante)

La iniciativa invita a reflexionar sobre el impacto de la IA en el futuro del trabajo y la necesidad de adquirir nuevas competencias para mantenerse competitivo en el mercado laboral

Madrid, 23 de junio de 2026.- ¿Qué tienen en común profesiones tan distintas como ingeniería, enfermería, economía, consultoría o farmacia? La respuesta está escondida a simple vista: todas contienen las letras I y A. A partir de esta observación, Learning Heroes, el mayor centro universitario online de tecnologías disruptivas en español, presenta "Profesiones Incompletas", una campaña que busca visibilizar el papel que la inteligencia artificial ya tiene y seguirá teniendo en prácticamente todas las actividades profesionales.



La iniciativa elimina las letras "I" y "A" de diferentes profesiones para mostrar visualmente qué ocurre cuando una persona o una organización avanza sin incorporar las herramientas que hoy están transformando el mundo laboral. Así, palabras como INGENIERÍA, ENFERMERÍA, ECONOMÍA o FARMACIA aparecen incompletas, convirtiéndose en una metáfora del desafío que enfrentan miles de profesionales ante la aceleración tecnológica.



La campaña estará acompañada por una formación online gratuita que permitirá a los participantes descubrir aplicaciones reales de la inteligencia artificial en distintos ámbitos profesionales. El objetivo es ayudar a trabajadores, emprendedores y directivos a entender cómo incorporar estas herramientas en su día a día y prepararse para un entorno laboral donde la IA se está convirtiendo en una habilidad transversal, independientemente del sector o la experiencia previa. Además tendrá presencia en medios digitales, redes sociales, acciones de exterior y una experiencia online diseñada para acercar formación gratuita en inteligencia artificial a profesionales de distintos sectores.



Según Learning Heroes, la irrupción de la IA no implica la desaparición de las profesiones, sino una profunda transformación de las habilidades necesarias para ejercerlas. En este contexto, la formación continua se convierte en un factor diferencial para la empleabilidad y la competitividad. "Durante años pensamos que la IA era una tecnología reservada para expertos. Hoy sabemos que está redefiniendo prácticamente todas las profesiones. Con esta campaña queremos mostrar de forma sencilla y visual que el verdadero riesgo no es que la IA sustituya a las personas, sino quedarse al margen de una transformación que ya está ocurriendo. Las profesiones siguen siendo las mismas, pero quienes incorporen nuevas herramientas tendrán una ventaja competitiva decisiva", afirma Arnau Ramió, cofundador y director académico de Learning Heroes.



La campaña forma parte de la misión de la academia para democratizar el acceso a las tecnologías disruptivas y acercar la IA a cualquier persona, independientemente de su experiencia previa. "Muchas personas siguen viendo la inteligencia artificial como algo complejo o lejano. Con 'Profesiones Incompletas' queremos generar reflexión y ofrecer una forma sencilla de dar el primer paso. Por eso ponemos a disposición una formación gratuita que permita a cualquier persona descubrir cómo la IA puede ayudarle a ser más productivo, más creativo y más competitivo en su trabajo", cierra el vocero.



Bajo el lema "From Zero to Hero", la compañía ha formado a miles de profesionales en más de 35 países a través de programas especializados en inteligencia artificial, blockchain y nuevas tecnologías. Si se quiere completar la profesión, se puede acceder a cuatro días de formación gratuita aquí.



Para acceder al vídeo en YouTube, hacer clic aquí: https://www.youtube.com/watch?v=KqL7rf9A...

Contacto

Emisor: Learning Heroes

Nombre contacto: Carla Herrera

Descripción contacto: RAKU

Teléfono de contacto: 1155040300