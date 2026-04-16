realme 16 5G: diseño ultraligero y Selfie Mirror, funcionalidad pionera para selfies con la cámara trasera

Lanzamiento realme 16 5G - realme

(Información remitida por la empresa firmante)

Con certificación IP69 para máxima resistencia, el nuevo realme 16 5G incorpora batería Titan de 6550 mAh con carga rápida. El nuevo lanzamiento apuesta por la fotografía con AI Portrait Master, doble cámara de 50 MP y pantalla AMOLED de alto brillo. El dispositivo integra el innovador Selfie Mirror, una funcionalidad pionera que facilita los selfies con la cámara trasera. realme 16 5G llega acompañado de un nuevo embajador de marca

Madrid, 16 de abril de 2026.- realme, la marca de smartphones de más rápido crecimiento del mundo, anuncia el lanzamiento del nuevo realme 16 5G, un dispositivo que lleva la gama media a un nuevo nivel gracias a su diseño innovador, avanzadas capacidades fotográficas con inteligencia artificial y una autonomía líder en su segmento.



En esta nueva etapa, que llega acompañada de un nuevo embajador de marca cuyo anuncio se producirá próximamente, la compañía acerca tecnologías propias de smartphones premium a un público más amplio, poniendo el foco en diseño, cámara y batería.



El realme 16 5G redefine el diseño en su categoría con su concepto Air Design, que combina estética premium, ligereza y ergonomía. Con solo 181 gramos y 8,1 mm de grosor, integra una batería de gran capacidad sin renunciar a la comodidad. Destaca su módulo de cámara horizontal "Camera Bar" y el acabado Aurora Wings, con un efecto dinámico que cambia con la luz. Está disponible en Air White y Air Black.



El realme 16 5G sitúa la fotografía como uno de sus principales pilares con el sistema AI Portrait Master, que combina hardware avanzado y procesamiento inteligente para mejorar la calidad de imagen en todo tipo de retratos.



El dispositivo incorpora un sistema de cámara dual de 50 MP, con un sensor frontal de 50 MP – único en su segmento – y un sensor trasero Sony IMX852 también de 50 MP, diseñado para capturar imágenes con alta definición, buen rendimiento en diferentes condiciones de luz y una reproducción de color más precisa.



A nivel de software, la tecnología LumaColor IMAGE optimiza tanto el color como la textura de la piel mediante algoritmos avanzados, permitiendo imágenes más naturales, con mayor detalle facial y una apariencia más realista.



El sistema se completa con un conjunto de funciones creativas impulsadas por IA, como Vibe Master Mode, que permite personalizar tonos y estilos, AI Instant Clip, que genera vídeos automáticamente, y AI Edit Genie, con herramientas como AI LightMe y AI StyleMe para edición avanzada. Además, el dispositivo introduce el innovador Selfie Mirror, que facilita la captura de selfies con la cámara trasera, mejorando la calidad final de las imágenes.



En autonomía, el realme 16 5G integra una batería Titan de 6550 mAh con carga rápida de 45W, diseñada para ofrecer un rendimiento duradero incluso en usos intensivos. Además, incorpora realme UI 7.0 y el motor Flux Engine, que garantizan una experiencia fluida y estable a largo plazo.



La experiencia se completa con una pantalla AMOLED de alto brillo y tasa de refresco de 120 Hz, que asegura una visualización nítida y fluida, incluso en exteriores. A esto se suma la certificación IP69, que proporciona una resistencia avanzada al agua, al polvo y a condiciones exigentes.





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