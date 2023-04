La tecnológica IPM certifica la séptima Máster Service Competency de VMware

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de abril de 2023.

IPM, a Ricoh Company, potencia su grado de especialización y se mantiene como primer partner de VMware en certificar estas competencias en la Península Ibérica

IPM, a Ricoh Company ha logrado la séptima Master Services Competency de VMware, de quien es Principal Partner desde hace más de 15 años. Estas competencias demuestran el alto grado de certificación del equipo de IPM, así como el firme compromiso en la digitalización de las empresas españolas gracias a la capacidad para la prestación de servicios con la tecnología avanzada de VMware.



Ahora, IPM ha obtenido la competencia VMware Cloud Foundation, que prueba la experiencia del equipo en el diseño y la implementación de la pila completa de Cloud Foundation, incluyendo SDCC Manager, computación, HCI y redes, así como gestión y automatización de la nube.



"Estamos muy orgullosos de haber conseguido siete Master Services Competencies de VMware y contar con todos nuestros especialistas localizados en España y Portugal, algo que nos convierte en uno de los partners más especializado de toda la región", afirma Raúl Coria, Cloud & Workplace Product Manager de IPM, y añade: "la consecución de estas competencias supone un reconocimiento a nuestra excelencia técnica en la implementación de proyectos con las correspondientes soluciones, que nos servirá para poner en valor nuestro trabajo y como una ventaja competitiva".



Así, VMware reconoce el mérito de IPM por la consecución de sus siete Master Services Competencies. Margarita Sanz, directora de alianzas de canal de VMware para España y Portugal: "este logro demuestra a los clientes que partners como IPM dedican esfuerzos, invierten y tienen experiencia validada en tecnologías avanzadas de VMware". También, concluye: "valoramos a IPM como un importante partner de VMware, y apreciamos sus esfuerzos para conseguir este reconocimiento por su trabajo para aumentar sus capacidades en la prestación de servicios".



Master Service Competencies de VMware

Las Master Services Competencies de VMware están diseñadas para que los partners integradores puedan demostrar su capacidad para implementar soluciones TI centradas en el cliente, así como probar su competencia técnica y su experiencia en un área específica de negocio. De esta forma, los partners pueden conseguir estas Master Services Competencies en ocho áreas de negocio:



1. Gestión y automatización Cloud, que certifica la experiencia en la prestación de soluciones y servicios de VMware para la gestión y automatización de la nube



2. Cloud Native, que prueba la experiencia para ejecutar y gestionar soluciones de apps modernas de VMware, así como gran comprensión de los conceptos clave de Kubernetes y la excelencia en redes, seguridad y gestión del ciclo de vida de las aplicaciones.



3. Virtualización del centro de datos, que confirma la experiencia en la entrega de entornos VMware vSphere y servicios de infraestructura digital, con amplio conocimiento en la ejecución y diseño de centros de datos virtualizados.



4. Digital Workspace, que examina la capacidad para diseñar, ofrecer y respaldar la gestión continua de las apps, los datos y las soluciones de escritorios virtuales, ya sea a nivel local o en la nube. Alcanzar esta competencia refleja el profundo conocimiento de las soluciones VMware Horizon y VMware Workspace ONE



5. Virtualización de red, que certifica la experiencia en la entrega de entornos y servicios basados en VMware NSX, con implementación y optimización de las capacidades del entorno NSX.



6. VMware Cloud on AWS, que prueba la experiencia en soluciones de nube híbrida basadas en VMware Cloud on AWS, un servicio que proporciona una forma familiar del sistema operativo para ejecutar, gestionar y proteger apps en un entorno de TI híbrido.



7. VMware Cloud Foundation, que prueba el conocimiento en el diseño e implementación de Cloud Foundation al completo, incluyendo SDCC Manager, computación, HCI, redes, así como gestión y automatización de la nube.



VMware Partner Connect es el programa unificado y global de VMware para todos los partners que recompensa a los socios de canal por la totalidad de sus logros y capacidades para acelerar el crecimiento. Partner Connect se adapta a los modelos de negocio actuales centrados en la nube, los servicios y las soluciones para ayudar a los partners a mejorar el rendimiento y la rentabilidad de su negocio hoy, al tiempo que transforman sus empresas para el futuro.







