Vuelve Rankia Markets Experience 2021, el evento online de referencia en los mercados financieros

Han pasado ya dos años desde que Rankia Experience nació. Tras el éxito de la anterior edición, que reunió a más de 5.000 apasionados en el evento pionero en bolsa de habla hispana, Rankia vuelve con una tercera edición que contará con expertos internacionales. En esta oportunidad única, los asistentes podrán aprender de una experiencia llena de ponencias, concursos y sorpresas

El evento tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de noviembre con un repertorio de conferencias de alto valor y networking con grandes expertos en bolsa y mercados internacionales cómo David Galán; Pedro Palandrani o Sergio Ávila.



En el encuentro se realizarán concursos con grandes premios como los mejores libros sobre inversiones y cursos sobre fondos de inversión. El evento no dejará a nadie indiferente.



¿Por qué es un evento pionero en España?

Rankia lleva más de 18 años con el objetivo de ayudar a las personas a tomar mejores decisiones financieras. “Cada año es un reto traer a los mejores ponentes en los mercados financieros y de manera gratuita. Sin embargo, el poder de la comunidad hace que cada año el nivel de las ponencias se supere y sean más los que se unan a este proyecto”, ha recalcado Luís Angel Hernandez, jefe de Audiencia en Rankia.



La IIIª Edición de la Rankia Markets Experience Online se ha preparado con esfuerzo y especial dedicación para ofrecer una experiencia de gran valor, que aporte oportunidades de aprendizaje y networking, tanto para los asistentes como para los ponentes.



El evento que simplifica la visión sobre los mercados

El mercado financiero puede parecer complejo y abstracto si no se conoce, pero, gracias al esfuerzo y el trabajo de los rankianos, acercan estos conceptos a más gente cada día.



"Por este motivo, te esperamos los días, 9, 10 y 11 de noviembre en la Market Experience, un evento que consistirá en 3 jornadas de puro valor donde cada día participarán 4 expertos en los mercados financieros. 4 horas al día, que pueden cambiar tu vida".



El propósito final es conseguir que cualquier asistente al evento pase un rato ameno y aprenda lo máximo posible sobre los mercados financieros. Y además, repartir el máximo número de regalos posibles.



Apuntarse ya de manera 100% gratuita al evento de referencia y no perder esta oportunidad. Consultar aquí la página oficial del evento.







