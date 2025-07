Aimplas coordina un nuevo proyecto europeo para aumentar la vida útil y el reciclaje de los paneles solares

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aimplas, Instituto Tecnológico del Plástico, coordina 'Sophia', un proyecto europeo que busca mejorar de forma significativa la circularidad de los paneles solares a través de tecnologías digitales avanzadas.

Con el auge de la energía solar como "motor clave en la descarbonización", crece también el reto de gestionar de forma eficiente los paneles fotovoltaicos al final de su vida útil.

En este contexto, se está desarrollando la iniciativa, que cuenta con la financiación de la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa.

'Sophia', explican los responsables del instituto, tiene como objetivo aumentar las tasas actuales de reutilización, reparación y reciclaje de paneles solares, involucrando a toda la cadena de valor y proponiendo soluciones innovadoras que van desde el ecodiseño hasta la trazabilidad digital.

Una de las claves del proyecto será el desarrollo de un prototipo para evaluar rápidamente el estado de salud (State-of-Health, SoH) de los paneles, analizando su eficiencia, la presencia de zonas oscuras o los daños estructurales. Los paneles solares con más del 80% de eficiencia restante serán reparados mediante equipos asistidos por robots y barnices dieléctricos de alto rendimiento.

Asimismo, aquellos que no puedan ser reparados serán reciclados utilizando tecnologías innovadoras que maximicen la separación de sus componentes principales (vidrio, silicio, metales y plásticos). En el caso de la fracción de vidrio, se implementará un sistema en línea de cuantificación de antimonio para maximizar su recuperación y valorización.

"La transición energética no puede ser sostenible si no lo es también la gestión de sus residuos. Con este proyecto queremos demostrar que es posible alargar la vida útil de los paneles solares, aprovechar al máximo sus componentes y reducir la huella ambiental del sector fotovoltaico", afirma en un comunicado la investigadora en Economía Circular y Medio Ambiente en Aimplas, Sandra Ramos.

En este contexto, 'Sophia' contempla el desarrollo de un nuevo panel solar ecodiseñado y de fácil desmontaje, gracias al uso de adhesivos personalizados que se desactivan bajo demanda. Este enfoque facilitará las tareas de reparación o reciclaje futuras, alineándose con los principios de la economía circular.

Para garantizar la trazabilidad completa de los paneles a lo largo de su ciclo de vida, se implementará una plataforma digital que implemente el Pasaporte Digital de Producto (DPP), tanto en paneles nuevos como reparados, y se desarrollarán herramientas para rastrear aquellos que no cuentan con este identificador.

El uso del DPP permitirá identificar de forma precisa los componentes y materiales de cada panel, optimizando su gestión al final de la vida útil, mejorando la calidad de las materias primas secundarias y reduciendo la generación de residuos. Tanto los paneles reparados como las fracciones valorizadas serán introducidos en un mercado específico, con respaldo del sistema DPP como garantía de calidad y trazabilidad.

PASAPORTE DIGITAL DE PRODUCTO

En este sentido, Ramos ha destacado que "la inclusión del Pasaporte Digital de Producto en paneles solares es un gran paso hacia una gestión inteligente de los residuos. Sophia nos permite anticiparnos a la normativa y dar valor real a los materiales secundarios".

El proyecto, que comenzó en junio de 2025, tiene una duración de 36 meses y está coordinado por Aimplas (España), junto con otros 14 socios de toda Europa: CIDETEC (ES), Fraunhofer (DE), WILOCK (ES), LHV (ES), SADAKO (ES), BIOSOLAR (NL), AKUMPT (BG), SISECAM (TR), FERROG (ES), IS (LT), Recyclia (ES), EuRIC (BE), CEPS (BE), ENCO (IT). Los socios del proyecto SOPHIA se han reunido en Valencia (España) para dar inicio a este proyecto del programa Horizonte Europa.

Finalmente, Sandra Ramos ha concluido poniendo en valor que "mediante el desarrollo de soluciones innovadoras para impulsar la circularidad de los paneles fotovoltaicos, Sophia contribuirá a fomentar una Europa más circular, innovadora y competitiva".