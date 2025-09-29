Alicante Futura Lab busca "consolidar" la ciudad como 'hub' mediterráneo de innovación

ALICANTE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante (Impulsalicante) ha presentado este lunes la segunda edición de Alicante Futura Lab, la "apuesta" del consistorio para "consolidar la ciudad como 'hub' mediterráneo de innovación". Este 'bootcamp' intensivo de formación tecnológica busca "conectar el talento emergente con el ecosistema empresarial".

El acto de inauguración se ha celebrado en Alicante Emprende, en Mercalicante, uno de los espacios "clave" de Territorios Futura, con la presencia de la concejala de Empleo y Fomento y responsable de Impulsalicante, Mari Carmen de España, quien ha destacado "la importancia de impulsar programas que refuercen el potencial innovador de la ciudad y el talento joven desde la administración".

La edil también ha incidido en que este 'bootcamp' "apuesta por la innovación y el talento digital y fomenta iniciativas que conectan a profesionales, empresas y administraciones", con el objetivo de "impulsar el sector tecnológico local", según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

"Este tipo de acciones refuerzan la presencia de Alicante entre las seis ciudades semifinalistas a Capital Europea de la Innovación 2025 como única ciudad española que opta a este reconocimiento", ha agregado.

De España ha señalado que en esta nueva convocatoria, que se ha iniciado este lunes y se prolongará durante los próximos cuatro meses, "participan de forma específica jóvenes con perfiles tecnológicos procedentes de formación profesional, universidad o egresados para reforzar la empleabilidad inmediata de un perfil muy concreto y altamente demandado por el mercado".

Además, la concejala ha resaltado que esta nueva edición "ha conseguido ser un referente, ha reforzado su capitalidad provincial y ha brindado nuevas oportunidades relacionadas con la innovación a programadores de toda la provincia, a diferencia de ediciones anteriores, en las que los participantes eran mayoritariamente de la capital alicantina".

Por otro lado, la metodología de esta iniciativa "está basada en retos", lo que, según el consistorio, "permite trabajar en el desarrollo de soluciones innovadoras aplicadas a necesidades reales de empresas e impulsa su capacitación práctica, además de facilitar la transición hacia el entorno profesional".

PROGRAMACIÓN

Durante la jornada inaugural, los asistentes han podido conocer a sus equipos y tutores, así como los proyectos que desarrollarán a lo largo de las próximas semanas.

La programación se completa con charlas de especialización técnica impartidas por profesionales del sector, actividades de 'networking' y un 'showcase day' final, en el que "los participantes presentarán sus soluciones ante empresas y potenciales reclutadores".

De este modo, la Agencia Local de Desarrollo de Alicante busca "impulsar programas que abren nuevos caminos para la generación de empleo de calidad y oportunidades en la ciudad", además de "fomentar la innovación y la digitalización como ejes clave del desarrollo económico".

Dentro de esta estrategia, Alicante Futura es la "apuesta" del Ayuntamiento para "consolidar la ciudad como un 'hub' de innovación y talento digital en el que se promueven iniciativas que conectan a profesionales, empresas y administraciones para el impulso del sector tecnológico".