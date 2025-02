La CEU UCH presenta en Dinamarca un proyecto para mejorar la eficiencia de la energía eólica

VALÈNCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) presenta en Dinamarca un proyecto para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la energía eólica reduciendo la erosión de los aerogeneradores.

El Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i) financia el proyecto cuyo investigador principal, el catedrático Fernando Sánchez, ha presentado los avances de esta investigación en el 6º Simposio International 'Leading Edge Erosion and Protection of Wind Turbine Blades', celebrado en la Technical University of Denmark (DTU).

La investigación se basa en el desarrollo de sistemas predictivos y en el desarrollo de nuevos recubrimientos para el borde de ataque de las palas de los aerogeneradores, con materiales más resistentes a la erosión y de origen renovable.

La investigación se desarrolla a través del consorcio de colaboración constituido por la CEU UCH, la empresa AEROX Advanced Polymers y el Instituto Tecnológico del Plástico AIMPLAS.

Según explica en un comunicado Fernando Sánchez, "el continuo impacto de gotas de agua sobre las palas de los aerogeneradores causa una erosión cuyo avance afecta a la producción de energía y puede requerir reparación con el paso del tiempo".

Para maximizar el rendimiento y fiabilidad de las turbinas eólicas, y reducir sus costes, es fundamental encontrar soluciones efectivas contra la erosión".

El proyecto ReNewEdge de la CEU UCH, Aerox y Aimplas trabaja en validar materiales para mantener la eficiencia de la energía eólica, considerando su comportamiento futuro y su vida útil mediante modelos computacionales predictivos.

"Actualmente existe una creciente demanda de materiales sostenibles y respetuosos con el medio ambiente en el sector energético", señala Sánchez.

En este contexto, "el objetivo principal del proyecto ReNewEdge es desarrollar un nuevo sistema de protección del borde de ataque de las palas de los aerogeneradores de energía eólica, denominado 'Leading Edge Protection' (LEP).

El recubrimiento polimérico que diseñamos está basado en materias primas renovables y/o biobasadas que mejoren las prestaciones de los actuales", destaca el catedrático de la CEU UCH.

TRANSFERENCIA AL SECTOR ENERGÉTICO

En este proyecto del Grupo de Investigación TEC-Ener, que lidera en la CEU UCH el catedrático Fernando Sánchez, participan los profesores Luis Doménech Ballester, Manuel Ibáñez Arnal y Víctor García Peñas.

Su actividad científica se centra en el modelado computacional de materiales compuestos y poliméricos y sus métodos de fabricación para aplicaciones de ingeniería energética y movilidad. El grupo investiga desde hace años en diferentes proyectos internacionales para mejorar la resistencia y durabilidad de los materiales usados en las palas de turbinas eólicas y sus resultados se aplican ya en la industria. Actualmente, el Grupo TEC-Ener participa en la Tarea 46 de energía eólica de la IEA sobre erosión de palas de turbinas eólicas desarrollada por la Agencia Internacional de Energía IEA (IEA Wind TCP Task 46 Erosion of Wind Turbine Blades).

El propósito del proyecto IEA es mejorar la comprensión de los impulsores de la erosión, desarrollar conjuntos de datos y herramientas de modelado para mejorar la predicción de la probabilidad de erosión de vanguardia, identificar daños en la etapa más temprana posible y promover soluciones potenciales. En este proyecto, Fernando Sánchez es el líder del paquete de trabajo 5: Erosion Mechanics & Material Properties.