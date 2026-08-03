Desarrollan agua sólida como alternativa biodegradable para mantener hidratadas las plantas en vacaciones

AIMPLAS desarrolla agua sólida, una alternativa biodegradable para mantener las plantas hidratadas durante las vacaciones - AIMPLAS

VALÈNCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aimplas, Instituto Tecnológico del Plástico, ha desarrollado, en el marco del proyecto europeo 'Rains', agua sólida, una alternativa biodegradable capaz de retener el agua y liberarla de forma gradual, contribuyendo a reducir la frecuencia de riego en un 25%.

Con la llegada del verano y las vacaciones, mantener las plantas hidratadas durante varios días se convierte en un reto para muchas personas. Para dar respuesta a esta situación, se ha impulsado este avance, que, a diferencia de los geles de riego convencionales, funciona como un sistema inteligente de retención de agua que la almacena y la libera de forma progresiva en función de las necesidades de la planta. De este modo, ayuda a mantener la humedad del sustrato durante periodos prolongados y evita tanto el estrés hídrico como el exceso de agua en la zona de las raíces.

El agua sólida está formada en más de un 95% por agua y se desarrolla a partir de una matriz biodegradable. Gracias a su capacidad para almacenar grandes cantidades de agua y liberarla de forma controlada, permite mantener unas condiciones óptimas de humedad durante más tiempo y mejorar la eficiencia del riego.

Además, al estar elaborada con materiales biodegradables, no contiene microplásticos ni sustancias tóxicas para el medio ambiente o la salud humana y se degrada de forma natural en el suelo, sin dejar residuos persistentes.

"Con esta tecnología buscamos ofrecer una solución que permita aprovechar el agua de una forma más eficiente, liberándola de manera gradual únicamente cuando la planta la necesita y reduciendo así la frecuencia del riego, mientras mantenemos la biomasa y la salud de la planta", ha explicado el investigador en Materiales Sostenibles en Agricultura y Acuicultura en Aimplas, Jaime Andrés.

DEL JARDÍN AL HUERTO URBANO

Aunque esta tecnología nace con un claro potencial para la agricultura, también puede convertirse en una aliada para el cuidado de las plantas en el ámbito doméstico, especialmente durante el verano. Su aplicación resulta especialmente útil en macetas, terrazas, balcones, jardines, jardineras o huertos urbanos, donde ayuda a mantener la humedad durante los periodos de calor o cuando los propietarios se ausentan durante unos días.

Además de contribuir a un uso más responsable del agua, el sistema permite reducir el volumen total de agua necesario para el riego al mantener una fuente continua de humedad en el entorno de las raíces.

"El agua sólida representa una alternativa biodegradable a los sistemas tradicionales de retención de agua, ya que combina un uso más eficiente del recurso hídrico con materiales biodegradables y sin microplásticos", ha señalado Jaime Andrés.

El proyecto 'Rains', financiado con fondos europeos y coordinado por SAV Agricultores de La Vega de Valencia, pretende mejorar la resiliencia de la agricultura de la Unión Europea a la escasez de agua mediante la aplicación de diez soluciones innovadoras centradas en prácticas y tecnologías de riego. Estas soluciones mejorarán la gestión del agua y los nutrientes, al tiempo que mitigarán los efectos de las condiciones meteorológicas extremas.

Los componentes clave incluyen métodos alternativos de suministro de agua, biofertilizantes, mejor retención del agua en el suelo y herramientas avanzadas como Optifangs-IA y WaterIQ para una gestión mejor del riego. En el proyecto se mostrarán estas soluciones en diez explotaciones agrícolas de Grecia y España, que reflejan una gran variedad de prácticas agrícolas.