Desarrollan una guía "avanzada" de impresión 3D aplicada al calzado

Presentación de la 'Guía avanzada para la impresión 3D aplicada al calzado' - AVECAL

ALICANTE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) ha presentado en su sede la 'Guía avanzada para la impresión 3D aplicada al calzado', que ha desarrollado junto a Inescop y ha contado con el respaldo de la Dirección General de Industria de la Generalitat Valenciana.

Según ha destacado la patronal del calzado en un comunicado, esta es una "herramienta estratégica para acelerar la transformación digital del sector y facilitar la adopción industrial de la fabricación aditiva".

El acto de presentación ha reunido a profesionales y empresas del ecosistema del calzado. En él, se han expuesto las "oportunidades" de la impresión 3D para "mejorar la competitividad del sector". En concreto, son "reducción de tiempos de desarrollo, personalización accesible, validación técnica más rápida, optimización de inventarios y nuevos modelos productivos más sostenibles".

Con 108 páginas estructuradas en diez capítulos especializados, la guía ofrece un "análisis exhaustivo de los distintos sistemas de fabricación aditiva, criterios técnicos de diseño de calzado, selección de materiales, metodologías de trabajo, limitaciones actuales y una visión completa de las tendencias que marcarán el futuro del sector, desde la fabricación bajo demanda hasta la integración de procesos digitales avanzados", según Avecal.

El presidente de la patronal valenciana del calzado, Vicente Pastor, ha resaltado la "relevancia" del proyecto para la industria: "El calzado vive una transformación sin precedentes. Si queremos competir, debemos mirar hacia delante y dominar herramientas como la impresión 3D. Esta guía nace para llegar a todas partes y servir como punto de partida, formación e inspiración para nuestras empresas".

Pastor ha subrayado, además, el "enfoque práctico" del documento, "basado en revisión científica, análisis comparativo de tecnologías, desarrollo de prototipos y validación con empresas reales". "La fabricación aditiva no sustituye al saber hacer tradicional: lo potencia y lo amplifica", ha apostillado.

"La guía deja un mensaje inequívoco: la fabricación aditiva ya no es una promesa, es una herramienta real para optimizar procesos, acelerar prototipos y abrir nuevas posibilidades de diseño y producción", ha concluido Avecal.