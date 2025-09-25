Diseñan un método que reduce costes y emisiones en cimentaciones de edificios y mejora la seguridad - UPV

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV), en colaboración con la empresa Alto Almanzora Consultoría Geológica S.L., ha desarrollado un método innovador que permite reducir costes y emisiones en el cálculo de las cimentaciones de edificios. Sus resultados los publica la revista 'Environmental Impact Assessment Review'.

El método, ideado por investigadores del Instituto ICITECH de la UPV, ayuda a calcular de forma automática el coeficiente de balasto (Ks), un parámetro esencial en el diseño de cimentaciones de losa para los edificios.

Hasta ahora, este valor solo podía estimarse mediante fórmulas empíricas, lo que obligaba a sobredimensionar las estructuras, encareciendo los proyectos y aumentando su impacto ambiental. El método ideado por el equipo de la UPV reduce tanto los costes como el impacto ambiental de las cimentaciones.

"Con nuestro método, se logra un diseño de cimentaciones más seguro, económico y sostenible, reduciendo el consumo de hormigón y acero y, con ello, las emisiones de CO2 asociadas", destaca en un comunicado Víctor Yepes, investigador del Instituto ICITECH de la UPV.

Para validar la metodología, el equipo del Instituto ICITECH de la UPV la aplicó en un proyecto hotelero en Almuñécar (Granada), con unos resultados muy positivos: aumentó hasta un 80% la capacidad portante del terreno, que es la resistencia máxima que puede soportar las cargas de una cimentación sin hundirse ni deformarse. Además, redujo un 8% la cantidad de hormigón utilizada y un 18% en el caso del acero.

"Nuestro método no solo mejora la eficiencia de las cimentaciones, sino que también permite aumentar la confianza de los usuarios en la seguridad de las infraestructuras construidas", añade Antonio José Sánchez, autor principal del artículo.

NUEVO SOFTWARE

Además, el equipo de la UPV ha desarrollado un software profesional que permite aplicar este método en proyectos reales. Se trata de primer módulo de una plataforma más amplia que en el futuro integrará aspectos económicos, ambientales y sociales en el diseño de cimentaciones.

"Esta herramienta facilita la transferencia de la investigación al sector de la construcción y contribuye a que ingenierías y constructoras adopten la metodología sin barreras técnicas", apunta José Fernando Moreno, coautor del trabajo de investigación.

El equipo trabaja ya en validar el sistema en suelos y condiciones geotécnicas más complejas y en incorporar nuevas funciones al software, como su integración en entornos BIM.

"Nuestro objetivo a medio plazo es impulsar la incorporación de este procedimiento en normativas de referencia como el Eurocódigo 7 y el Código Estructural español. De esta manera, la metodología podría consolidarse como un estándar en el diseño de cimentaciones más seguras, económicas y respetuosas con el medio ambiente, con un gran potencial de aplicación tanto en Europa como en Latinoamérica", concluye Víctor Yepes.