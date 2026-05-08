La Fira dels Invents monta un "gran laboratorio al aire libre" para compartir los avances impulsados en la UPV - UPV

VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) celebra la tercera edición de la Fira dels Invents, un "gran laboratorio al aire libre para todos los públicos", cuyo objetivo es "estimular la curiosidad científica a través del asombro y la diversión", además de compartir con la sociedad los avances desarrollados en la institución.

La Fira dels Invents UPV tiene lugar en el Paseo de Arbotantes de la Ciutat de les Arts i les Ciències, en horario de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 y el acceso es libre.

"El conocimiento solo cobra sentido cuando se comparte y se convierte en motor de transformación social. Con iniciativas como la Fira dels Invents, la UPV acerca la ciencia a la ciudadanía y despierta vocaciones que serán clave para el futuro", ha destacado el rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla.

Durante la mañana, la Fira dels Invents UPV ha invitado a participar a centros educativos de primaria y secundaria, cuyos estudiantes han podido convertir un móvil en un minilaboratorio, construir un puente ideado por Leonardo da Vinci, extraer ADN vegetal, capturar CO2 o aprender a identificar noticias falsas, entre otras actividades.

Más de 400 investigadores, investigadoras y estudiantes de la UPV colaboran en el encuentro, que incluye 52 talleres y estands interactivos con proyectos reales, prototipos e innovaciones.

La Fira dels Invents recorre todos los grandes ámbitos del conocimiento de la UPV --desde la robótica, la inteligencia artificial y la ingeniería biomédica hasta la agricultura, la alimentación o la construcción, pasando por las telecomunicaciones o la creación artística-- con demostraciones en vivo y experimentos que conectan ciencia y vida cotidiana.

Robots, drones, satélites espaciales, embarcaciones solares, coches y motocicletas de competición son algunos de los prototipos que pueden verse de cerca.

IMPACTO EN COLECTIVOS SENSIBLES

Destacan además proyectos con impacto en colectivos sensibles, como sistemas de comunicación para personas con ELA, plataformas de monitorización del bienestar en colectivos vulnerables o viviendas modulares diseñadas para situaciones de emergencia climática.

La Fira dels Invents forma parte del programa anual de divulgación científica de la UPV y cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), así como con la colaboración de la Generalitat Valenciana y la Ciutat de les Arts i les Ciències.

En el marco de la Fira dels Invents se han entregado los premios Dones de Ciència, un concurso dirigido a los centros educativos que cuentan con un mural de este proyecto divulgativo que rinde tributo a destacadas científicas. Estudiantes de 5º y 6º de primaria y de 1º a 4º de educación secundaria han participado con sus microrrelatos y dibujos.

Los premios han sido para Paola Artero Prósperi, del CEIP Jaume I El Conqueridor (Catarroja), por su dibujo "Una pintura científicament aprovada"; Ainara Franch Ramos, del IES Benicalap (València) por su dibujo "Carme Torras en 2HB"; Ainhoa Montaner Puchalt, del CEIP Jaume I El Conqueridor (Catarroja), por su microrrelato "Ciencia"; África Alfonso, del IES Serpis (València) por su microrrelato "La curiositat de Clara" y Luna Azul de Lorenzo Lillo, del IES Benicalap (València), por su microrrelato "No tot és la meua aparença".

DESAFÍO ROBOT: TECNOLOGÍA CREADA POR ESTUDIANTES

Simultáneamente, en el interior del Museu de les Ciències, se desarrolla el concurso Desafío Robot, en el Salón Arquerías y el Auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències. En esta edición del 8 de mayo, compiten robots diseñados y programados por alumnado de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, que ponen a prueba sus habilidades en distintas pruebas técnicas y creativas, como el Robot Dance.

Además de la competición, Desafío Robot cuenta con zonas de exhibición y demostraciones, donde empresas e instituciones muestran proyectos innovadores relacionados con la robótica y la tecnología educativa. El acceso también es libre para el público. La actividad está organizada por la Ciutat de les Artes i les Ciències de València, con la colaboración de la UPV, Startup Valencia, Omron y Power Electronics.