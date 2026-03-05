La Generalitat apuesta por un Plan 2030 de investigación que "atraiga y retenga talento y consolide inversiones"

Archivo - Imagen de archivo de investigación. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat "apuesta por un Plan 2030 de investigación que atraiga talento y consolide inversiones estratégicas en la Comunitat Valenciana".

Así lo han recalcado los consellers de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí; y Sanidad, Marciano Gómez, durante la inauguración de un 'Focus Day' de trabajo organizado por la administración autonómica con el objetivo de "avanzar en el Plan 2030 de Ciencia, Innovación y Emprendimiento Científico".

Ambos se han mostrado partidarios de dotar a la Comunitat Valenciana de "un marco de planificación estable, evaluable y consensuado, que corrija la ausencia de un plan vigente desde 2015".

La jornada, que se celebra en el monasterio de Sant Miquel dels Reis de València, ha reunido a representantes de universidades, centros de investigación, fundaciones de investigación sanitaria, CSIC, parques científicos, centros tecnológicos y empresas innovadoras.

Durante su intervención, Ortí ha defendido que el Plan 2030 "es nuestra hoja de ruta para dar dirección y estabilidad al sistema valenciano de I+D+i y alinearlo con el marco nacional y europeo". En este sentido, la consellera ha recalcado que el documento se está construyendo "desde el consenso, escuchando a quienes sostienen el sistema: universidades, centros de investigación, hospitales, empresas y sociedad civil".

Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha puesto en valor el compromiso de la Conselleria de Sanidad con el Plan Estratégico y el trabajo coordinado con Educación. En este sentido, ha destacado la importancia de la integración hospital-universidad-empresa para conseguir "el triple impacto en salud, cohesión social y tejido productivo".

Por otro lado, Marciano Gómez ha destacado la creación de un servicio específico de Fomento de Redes y Centros de Excelencia, dentro de la Dirección General de Investigación e Innovación, "como evidencia de la importancia que damos a la necesidad de estar comunicados y coordinados".

Entre los ejes estratégicos del nuevo plan, la consellera ha destacado el impulso al talento y a las infraestructuras científicas. En este sentido, ha recordado que el Plan GenT2, con una inversión de 19 millones de euros, "ya ha permitido atraer a más de 150 investigadores". Esta captación de liderazgos internacionales se ha visto reforzada a través de ValER.

Asimismo, Carmen Ortí ha anunciado que en 2026 se reactivará la convocatoria de infraestructuras con 12 millones de euros, para invertir en equipamiento científico en ámbitos como la biomedicina, la energía o la inteligencia artificial.

La titular de Educación también ha resaltado la necesidad de reforzar la transferencia del conocimiento a la sociedad y el emprendimiento científico. Así, la consellera se ha mostrado partidaria de facilitar que "el conocimiento salte del laboratorio al mercado"; porque "queremos que la investigación se traduzca en terapias, en procesos industriales limpios y en empleo de calidad", ha asegurado.

En esta línea, Carmen Ortí ha reconocido el papel de algunos instrumentos como el programa STEP, diseñado precisamente "para impulsar spin-offs con capacidad de escalar y generar valor que se quede en nuestra tierra".

Otro de los objetivos transversales del Plan 2030 es la simplificación administrativa, ha defendido Ortí, quien ha apostado por "calendarios previsibles, ventanilla única y un control inteligente y proporcional".

Finalmente, la consellera ha remarcado la importancia de fortalecer la cultura científica y la reputación del sistema valenciano de I+D+i. "La ciencia debe formar parte de la conversación pública", ha afirmado, destacando iniciativas como NostraCiencia para dar visibilidad al trabajo investigador y despertar nuevas vocaciones.

"Hoy no estamos aquí para archivar un discurso, sino para tomar decisiones", ha concluido Ortí, animando a los participantes a que el Focus Day sea "exigente, propositivo y realista" para que, en los próximos años, la Comunitat Valenciana pueda afirmar que el Plan 2030 "no solo se aprobó, sino que cambió realmente las cosas".

INNOVACIÓN SANITARIA

Por último, Gómez ha incidido en que la innovación sanitaria "empieza cuando llega al paciente y al sistema productivo, se trata de una fuente estructural de bienestar para la ciudadanía y de competitividad a nivel profesional". "Para que esa traslación sea real -ha continuado-, estamos construyendo bases sólidas en seguridad jurídica, homogeneidad y previsibilidad".

Al respecto, ha explicado que la biomedicina es un sector creciente tanto a nivel de investigación sanitaria, como de innovación y de emprendimiento y la Comunitat Valenciana "se está consolidando como un 'hub' muy potente a nivel nacional y tiene el potencial para seguir haciéndolo a nivel europeo".