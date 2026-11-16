La Generalitat colabora en cursos gratuitos sobre IA e impresión 3D aplicada al calzado

Innovación colabora en cursos gratuitos sobre IA e impresión 3D aplicada al calzado - GVA

ALICANTE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio colabora con el programa formativo de la Learning Factory-Escuela Municipal de Calzado de Elche (Alicante), que se inicia con cursos gratuitos sobre inteligencia artificial (IA) e impresión 3D aplicada a la industria del calzado y sus componentes, ha informado la Generalitat en un comunicado.

El programa de formación comienza el mes de noviembre con un curso dedicado a la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización inteligente de procesos de negocio, mientras que en diciembre se desarrollará una segunda actividad centrada en las aplicaciones de la impresión 3D y la fabricación aditiva.

La Learning Factory es una iniciativa impulsada por la Generalitat, a través de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, y el Ayuntamiento de Elche, en la que también participa la Fundación de la Universidad Miguel Hernández (FUMH) como órgano gestor del centro.

Reúne, además, a la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) y el centro tecnológico Inescop, así como a la propia UMH, en un consejo asesor con una "amplia representación" del sector, ha resaltado la administración autonómica.

CURSOS

El primero de los cursos, denominado 'Inteligencia artificial (IA), la automatización y la digitalización inteligente de procesos de negocio con IA, y la IA agéntica', comenzará el 17 de noviembre y se impartirá hasta el 15 de diciembre por Avecal en las instalaciones de Inescop en Elche.

La formación está dirigida a profesionales del sector y centros de formación especializados en calzado. Se desarrollará de forma presencial los martes y jueves, de 16.00 a 20.15 horas.

El contenido tendrá un carácter práctico e incluirá el manejo de herramientas como Claude, Lovable, Supabase y Claude Cowork, con el objetivo de familiarizar a los participantes con las posibilidades de la inteligencia artificial para automatizar tareas, digitalizar procesos y mejorar la gestión de las distintas áreas de una empresa de calzado.

La segunda propuesta formativa, 'Impresión 3D aplicada: de la iniciación a la autonomía en fabricación aditiva', se celebrará del 15 al 17 de diciembre, también en las instalaciones de Inescop.

Este curso abordará los fundamentos y las aplicaciones prácticas de la impresión 3D, con especial atención a su utilización en el desarrollo de productos, el prototipado rápido y la fabricación personalizada.

La formación está dirigida tanto a personas sin experiencia previa en esta tecnología como a técnicos de desarrollo de producto, ingenieros, diseñadores industriales, profesionales de I+D e innovación y empresas interesadas en incorporar la fabricación aditiva a sus procesos.

Ambas actividades forman parte de la oferta de formación especializada de la Learning Factory-Escuela Municipal de Calzado, orientada a la aplicación de tecnologías habilitadoras en la industria del calzado.

Los dos cursos son gratuitos y las inscripciones pueden formalizarse a través de la página web de la Learning Factory-Escuela Municipal de Calzado.