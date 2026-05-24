Idean un nuevo hidrogel inteligente para reducir los tiempos de recuperación de fracturas de huesos

Nuevo hidrogel inteligente - UPV

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular (CBIT) de la Universitat Politècnica de València (UPV) está liderando el desarrollo de un nuevo hidrogel inteligente que permita tratar las fracturas óseas "de forma más rápida, sin complicaciones y acortando los tiempos de recuperación", según ha informado la institución académica en un comunicado.

Este es el principal objetivo de Hydroheal, un proyecto europeo que aglutina a 13 socios de siete países europeos y que está coordinado por el Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular (CBIT) de la UPV.

El proyecto se centra en el desarrollo de hidrogeles para el tratamiento de fracturas vertebrales y alveolares --en la mandíbula, en la base de los dientes--, especialmente las derivadas de traumatismos, osteoporosis o cáncer.

"Las fracturas óseas constituyen hoy uno de los mayores retos de salud en Europa. Afectan gravemente la calidad de vida de millones de personas cada año y ponen a prueba los sistemas sanitarios. Los tratamientos actuales pueden provocar complicaciones como rechazo o infecciones y además no facilitan la regeneración del hueso y esto es lo que queremos evitar con nuestro proyecto: ofrecer soluciones personalizadas y menos invasivas que faciliten una recuperación más rápida y segura", ha explicado Piergiorgio Gentile, investigador del CBIT UPV y líder de Hydroheal.

Actualmente, el equipo del proyecto está trabajando en la primera fase de formulación de los hidrogeles. Estos nuevos materiales irán cargados con una serie de partículas inteligentes con fármacos que ayudarán a regenerar el hueso, así como de agentes antibacterianos para prevenir infecciones.

"Y su aplicación será muy sencilla: se inyectarán directamente en la zona afectada, facilitando una regeneración del hueso de forma muy rápida", ha agregado Piergiorgio Gentile

El proyecto incorpora también inteligencia artificial y herramientas híbridas de modelado digital para probar su eficacia antes de los ensayos in vitro e in vivo y optimizar, así, su diseño y rendimiento.

"Ahora mismo estamos trabajando ya con la formulación de los hidrogeles, que posteriormente evaluaremos en ensayos in vitro e in vivo para validar su eficacia y seguridad, antes de avanzar hacia una producción sostenible a mayor escala", ha expuesto Piergiorgio Gentile.

El proyecto comenzó en junio de 2025 y concluirá en 2029. Financiado por la Comisión Europea con casi 6,5 millones, participan también la Universidad de Newcastle (Reino Unido), Politécnico de Turín (Italia), Real Colegio de Cirujanos de Irlanda (Irlanda), Universitat Politècnica de Catalunya (España), Universidad de Warwick (Reino Unido), Centro de Innovación de Procesos-CPI (Reino Unido), SITEC Pharmabio (España), Separeco (Italia), Vet Ex Machina LTD (Chipre), Fluidinova S.A. (Portugal), Asphalion S.A. (España) y ConsulTech GmbH (Alemania).