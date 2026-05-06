Impulsan en Castalla (Alicante) un sistema "inteligente" de gestión de residuos para aumentar reciclaje un 25% - GVA

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha explicado este miércoles que impulsa el desarrollo de un sistema "inteligente" para la gestión de los residuos urbanos de Castalla (Alicante) con el objetivo de incrementar hasta un 25 por ciento la tasa de reciclaje de la localidad y reducir en un 20% los residuos que se envían al vertedero.

El proyecto, denominado ReciCast, ha contado con una ayuda de 55.000 euros en el marco del programa Territorios Innovadores, una iniciativa de la Generalitat para impulsar la I+D+i con impacto en los municipios de la Comunitat Valenciana, detalla la administración autonómica en un comunicado.

El director general de Innovación, Juan José Cortés, ha visitado Castalla para conocer el funcionamiento de este sistema, "que combina tecnologías de vanguardia para optimizar la separación de residuos e impulsar en la ciudadanía una cultura de reciclaje responsable", añade el Consell.

Junto al alcalde de la localidad, Jesús López, ha visitado el recinto donde se ubica este proyecto piloto, ya en funcionamiento, que está equipado con cámaras dotadas de inteligencia artificial que monitorizan en tiempo real los contenedores para garantizar que los residuos se separan de forma correcta, apunta.

El espacio dispone, a su vez, de pantallas LED con información educativa y motivacional está dotado con placas solares y baterías, "por lo que es autosuficiente desde el punto de vista energético", según concreta la Conselleria de Innovación.

"Esta infraestructura física se complementa con una plataforma digital intuitiva que incorpora técnicas de gamificación para incentivar el reciclaje entre la población de Castalla. A través de esta aplicación, las personas usuarias pueden seguir su evolución, participar en competiciones y recibir informes periódicos sobre cómo contribuyen a reducir su impacto ambiental", agrega.

"AHORRO PARA LAS ARCAS MUNICIPALES"

Para Cortés, ReciCast "no solo demuestra el impacto de la tecnología en las políticas públicas, sino también los efectos beneficiosos para la localidad, que van más allá de los avances en materia de sostenibilidad".

En este sentido, ha incidido en que "la reducción del volumen de residuos que no se reciclan y que terminan en el vertedero" supondrá un "ahorro para las arcas municipales" al "reducirse los gastos asociados a la gestión de residuos".

De hecho, "la implementación de sistemas de monitorización en tiempo real y el uso de energía solar se traducirán en un descenso del 15% en los costes operativos anuales", según ha estimado el alcalde de Castalla, Jesús López, quien también cifra en un 10% "la reducción de las emisiones de CO2 derivadas de la optimización de las rutas de recogida de residuos mediante inteligencia artificial".

Asimismo, el director general ha destacado que esta iniciativa "representa una oportunidad para otras ciudades y municipios de la Comunitat Valenciana, que pueden replicar el modelo": "El sistema se ha diseñado para ser escalable y replicable en municipios de distinto tamaño, de modo que el impacto potencial de este desarrollo es mucho mayor".

En este sentido, ha trasladado que "la plataforma permitirá recopilar un gran volumen de datos tanto para medir el impacto del proyecto e identificar áreas de mejora como para optimizar las estrategias de gestión de residuos".

La Generalitat ha subrayado que la iniciativa ha recibido el apoyo de la Dirección General de Innovación, a través del programa Territorios Innovadores, dirigido a entidades locales con el objetivo de "impulsar" proyectos de I+D+i en los municipios de la Comunitat Valenciana, "independientemente de su tamaño".