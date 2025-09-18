Indra prevé crear mil empleos en ciberdefensa y ciberseguridad hasta 2027 en la Comunitat Valenciana

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, se reúne con el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano - GVA

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Indra Group prevé crear más de mil puestos de trabajo hasta 2027 en la Comunitat Valenciana, de los 1.500 actuales a 2.500, con un proyecto centrado en la ciberdefensa y la ciberseguridad que "atraerá talento joven y empleo cualificado".

Así lo ha anunciado el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, tras una reunión con el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano. Ambos han firmado un acuerdo de intenciones para tramitar un convenio que permita a la administración valenciana probar casos de uso de la plataforma de inteligencia artificial IndraMind.

Mazón ha destacado el apoyo de la multinacional española por la Comunitat, que según él pone en valor la apuesta valenciana por un clúster de servicios tecnológicos avanzados en seguridad que "nos sitúa a la vanguardia en este campo y refuerza nuestro ecosistema innovador". Además, ha augurado que "Indra incrementará su actividad y potenciará su interrelación con nuestro tejido productivo y de I+D+i".

En general, ha resaltado el compromiso del Consell por "posicionar a la Comunitat Valenciana como un territorio atractivo a las inversiones para crear empleos de calidad", además de asegurar que "las empresas están apostando por nuestra capacidad de crecimiento y recuperación económica y social".

El acuerdo entre la Generalitat y la compañía contempla mejorar el uso de las tecnologías de la información mediante IndraMind. Esta plataforma permitirá probar casos de uso de la inteligencia artificial en la gestión de sistemas a los efectos de optimizar el uso de los recursos públicos existentes y mejorar la respuesta en situaciones de emergencia.