El catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de València (UPV) y responsable del grupo de Hidrogeología del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA), Jaime Gómez-Hernández. - UPV

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de València (UPV) y responsable del grupo de Hidrogeología del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA), Jaime Gómez-Hernández, ha sido galardonado con la prestigiosa Medalla Henry Darcy 2027, concedida por la European Geosciences Union (EGU).

Este reconocimiento, explica la institución académica en un comunicado, supone un nuevo hito en su trayectoria científica y adquiere una relevancia especial, puesto que se trata del quinto galardón que recibe durante 2026, un año excepcional en el que diferentes instituciones científicas nacionales e internacionales han reconocido sus contribuciones al avance de la hidrogeología y al conocimiento de los recursos hídricos.

La Medalla Henry Darcy constituye, además, uno de los reconocimientos más significativos de su carrera, tanto por su prestigio internacional como por el valor simbólico que representa recibir una distinción que lleva el nombre de uno de los padres de la hidrogeología moderna.

"Más allá de la excepcionalidad de recibir cinco premios en un mismo año, este último galardón tiene un significado especialmente personal para mí, por tratarse de una distinción de enorme prestigio que reconoce décadas de dedicación al estudio de las aguas subterráneas", señala el investigador del IIAMA.

La Medalla Henry Darcy es uno de los reconocimientos más prestigiosos que otorga la EGU en el ámbito de las ciencias hidrológicas y distingue las contribuciones científicas más destacadas en la investigación, la ingeniería y la gestión de los recursos hídricos.

El galardón lleva el nombre del ingeniero y científico francés Henry Darcy (1803-1858), considerado uno de los padres de la hidrogeología moderna, y ha sido otorgado a investigadores distinguidos por sus aportaciones al desarrollo de esta disciplina.

A lo largo de su historia, esta distinción ha reconocido a algunas de las figuras más destacadas de las ciencias hidrológicas, como Yoram Rubin, Jesús Carrera, Wolfgang Kinzelbach o Marc Bierkens, lo que refleja su prestigio dentro de la comunidad científica internacional.

La concesión de esta medalla pone en valor la excelente trayectoria científica de Jaime Gómez-Hernández, especialmente sus contribuciones a la geoestadística aplicada a la hidrogeología, la modelización estocástica del flujo y transporte de agua subterránea y el desarrollo de metodologías para caracterizar la heterogeneidad del subsuelo y cuantificar la incertidumbre en los modelos de acuíferos.

CINCO PREMIOS EN UN AÑO "EXCEPCIONAL"

La concesión de la Medalla Henry Darcy culmina un 2026 extraordinario para Jaime Gómez-Hernández, que ha recibido cinco importantes reconocimientos científicos en apenas nueve meses, un hecho que evidencia la proyección internacional de su trayectoria investigadora.

El primero de ellos llegó en marzo, cuando recibió el XIX Premio Carlos Ruiz Celaá, en la categoría de trayectoria profesional, otorgado por el Grupo Especializado del Agua del Colegio Superior de Ingenieros de Minas.

Posteriormente, en mayo, fue distinguido con la InterPore Lifetime Achievement Medal 2026, el máximo reconocimiento concedido por la Sociedad Internacional de Medios Porosos, lo que le convirtió en el primer científico español en recibir esta prestigiosa medalla.

En junio recibió el Tunisia Water Award - Ibn Shabbat Award 2026, concedido durante la conferencia internacional Sustain Tunis 2026 y en julio fue reconocido con el Premio Custodio y Llamas a la Trayectoria Profesional en Hidrogeología y sus Aplicaciones en España, otorgado por el Grupo Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH-GE).

A estos cuatro reconocimientos se suma ahora la Medalla Henry Darcy, que representa la culminación de un año histórico para el investigador del IIAMA y uno de los hitos más destacados de su carrera científica. La entrega oficial de la Medalla Henry Darcy está prevista durante la Asamblea General de la EGU 2027, que se celebrará en Viena (Austria), del 4 al 9 de abril.