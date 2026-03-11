El investigador de la UV Fernando Ballesteros, galardonado por la Academia de Ciencias de EEUU

El investigador de la UV Fernando Ballesteros - UV

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El investigador de la Universitat de València (UV) Fernando Ballesteros ha sido reconocido con el premio Cozzarelli que otorga la Academia de Ciencias de Estados Unidos por sus estudios sobre la aparición de la vida compleja.

Ballesteros es coautor del artículo publicado en la prestigiosa revista 'Proceedings of the National Academy of Science' (PNAS) en la que se explica cómo las células simples dieron lugar a las complejas. La investigación aporta luz para entender qué y por qué somos, señala la institución académica en un comunicado.

Cada año, la Academia de Ciencias de Estados Unidos concede los premios Cozzarelli de investigación a aquellos científicos cuyas contribuciones sobresalen por su excelencia científica y su originalidad.

Estas contribuciones son seleccionadas entre las publicadas en las actas de esta academia, la revista PNAS, una de las tres revistas científicas multidisciplinares más influyentes y prestigiosas del mundo, junto con Science y Nature.

El premio que este año recae en la Universitat de València, se otorga por una investigación altamente multidisciplinar, coliderada por el astrónomo y astrobiólogo del Observatori Astronòmic de la Universitat de València, Fernando Ballesteros, que combina física, matemáticas, estadística, computación y biología.

La investigación, 'The emergence of eukaryotes as an evolutionary algorithmic phase transition', muestra cómo la aparición de las células complejas con núcleo como la nuestras fue un suceso inevitable. Esta investigación descubrió que, conforme las células primitivas procariotas fueron haciéndose más compleja, necesitaron proteínas cada vez más largas, que eran cada vez más difíciles de conseguir.

Esto llevó a una 'crisis computacional', predecible matemáticamente, que forzó a la vida, hace 2600 millones de años, a cambiar el modo de funcionamiento del código genético. Fue una transición única, abrupta y crucial en la vida, que dio origen a las células eucariotas.

Durante los primeros mil millones de años de la historia de la vida, lo que había eran células simples y sin núcleo, como las actuales bacterias (procariotas).

LUZ A UN ENIGMA

De repente, no se sabe cómo, de ellas evolucionaron las células complejas y con núcleo (eucariotas), como las que nos componen a nosotros, a las plantas y a los hongos. Cómo aparecieron es un misterio y es uno de los principales puntos de investigación de la biología, que se conoce como 'el agujero negro de la biología'. Con la investigación de Ballesteros se arroja luz a este enigma. Según apunta el investigador, después de este exhaustivo estudio, que la aparición de la vida compleja era inevitable.

La Academia de Ciencias de Estados Unidos conceden anualmente seis premios, uno por cada una de las disciplinas científicas representadas en esta academia. En esta ocasión las investigaciones premiadas han sido seleccionadas entre 3800 trabajos de investigación que se publicaron en PNAS en 2025. Solo en otra ocasión anterior estos exclusivos premios habían recaído sobre investigadores de una universidad española (de la EHU/UPV, en 2021).