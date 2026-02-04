El IVIA desarrollará siete proyectos de cooperación innovadores vinculados al sector agrario y agroalimentario - GVA

VALENCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA) ha concedido al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) siete ayudas para la cooperación en el marco de las intervenciones para el desarrollo rural del Plan estratégico de la política agrícola común (PEPAC) 2023-2027.

Estas partidas tienen como finalidad "modernizar la agricultura y las zonas rurales, fomentando y poniendo en común el conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales y promoviendo su adopción por quienes se dedican a la agricultura, mediante la mejora del acceso a la investigación, la innovación, el intercambio de conocimientos y la formación".

"El IVIA se consolida, una convocatoria más, como el pilar científico de los grupos de cooperación que buscan generar, adaptar y transferir soluciones innovadoras mediante el desarrollo de los proyectos. La sinergia entre el sector agroalimentario y el IVIA garantiza la viabilidad técnica de las actuaciones orientadas a dar respuesta directa a sus necesidades tecnológicas", señala su director, Alejandro Tena, en un comunicado.

Los proyectos serán cofinanciados por la Unión Europea (FEADER, 60%), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (16%), y la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca (24%) y se desarrollarán junto con otras entidades, empresas y cooperativas.

En concreto, el proyecto Portella, que aplicará la sencillez digital a la programación de riego en cultivos estratégicos del Camp de Tùria, se llevará a cabo con la Coperativa Vinícola de Llíria S.C.V. Propone el desarrollo de una plataforma digital interoperable, con recomendaciones específicas sobre programación de riego. La solución busca mejorar la eficiencia hídrica adaptándose al agricultor, y no al contrario. Su soporte (teléfono móvil), su interfaz (símbolos) y su lengua (valenciano y castellano) están pensadas para ello.

El proyecto Nogalsens se basa en la digitalización escalada del riego y la valorización de la sostenibilidad como elementos estratégicos para mejorar la rentabilidad de nogal. Se llevará a cabo con la Cooperativa Oleícola Serrana del Palancia Coop. V. en parcelas ubicadas en el municipio castellonense de Viver.

El objetivo principal es aportar soluciones a las incertidumbres a las que se enfrenta el cultivo del nogal, dotándolo de herramientas que mejoran la competitividad de sus producciones mediante pautas de riego óptimas para las condiciones de cultivo donde se encuentra ubicado.

PRODUCCIÓN "SOSTENIBLE Y COMPETITIVA"

En el caso de Bonicoop, un programa de producción sostenible y competitiva de boniato en entornos mediterráneos que se desarrollará junto con la firma Cucala Agrícola S.L. y La Unió Llauradora i Ramadera del País Valencià, tiene como objetivo impulsar la producción de boniato en la Comunidad Valenciana, garantizando la disponibilidad de plantas libres de virus mediante técnicas avanzadas de saneamiento in vitro y la selección de variedades tolerantes al estrés hídrico y de alta calidad organoléptica.

PuriFert es un proyecto de integración de los purines de cerdo en el sistema de fertilización agrícola de la cooperativa Univall de Llutxent en el que también participan la Universitat Politècnica de València y Ainia. Tiene como objetivo mitigar los problemas medioambientales que generan los purines en la Comunitat Valenciana, aprovechar su contenido en nitrógeno, y mejorar su gestión en el ámbito agrícola, integrándolos adecuadamente en los planes de fertilización de manera sostenible.

Otro de los proyectos financiados, EW-TOR, se centra en la evaluación agronómica del agua electrolizada como una alternativa sostenible para combatir el virus del fruto rugoso marrón del tomate, en el que intervienen también la Universitat de València, La Unió Llauradora i Ramadera del País Valencià y Aquactiva Solutions S.L.

El sexto de los proyectos contempla el uso de técnicas agrarias sostenibles de precosecha para reducir la incidencia del pardeamiento del arilo en la granada. Desarrollado juntamente con Consejo el Regulador DOP Granada Mollar de Elche y Frutas Fuentes S.L., el objetivo concreto es identificar y validar estrategias que reduzcan el pardeamiento interno y otras alteraciones fisiológicas de la semilla en la granada 'Mollar de Elche'.

Asimismo, pretende definir los umbrales críticos de temperatura y humedad responsables de ese pardeamiento interno y su relación con parámetros fisiológicos y de calidad del fruto, como base para el desarrollo de una herramienta de ayuda a la decisión para los agricultores.

El último de los proyectos del IVIA, junto con la Fundación Grupo Cajamar y Anecoop S. Coop., analiza el papel de las infraestructuras verdes y el control biológico por inoculación para conseguir un control sostenible y eficiente de Scirtothrips aurantii, una de las amenazas más importantes para los cultivos frutícolas claves de la Comunitat Valenciana de los últimos años.