El mapeo cardíaco 4d con sello UPV, publicado en revistas de referencia de investigación cardiovascular

Sistema de mapeo UPV - UPV

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Acorys, el sistema de mapeo cardiaco global desarrollado por un equipo del Instituto Itaca de la Universitat Politècnica de València (UPV), la empresa Corify Care y el Hospital Gregorio Marañón, ha sido validado con su publicación en dos de las revistas de referencia internacional en investigación cardiovascular: 'Heart Rhythm' y 'Europace'.

Estos trabajos sitúan a esta tecnología como "una de las mejores soluciones de alta precisión para el mapeo de arritmias tanto auriculares como ventriculares en un solo latido cardíaco", destaca la institución académica en un comunicado.

En la actualidad, el mapeo de arritmias suele ser un proceso lento que a menudo requiere inducir ritmos inestables en el paciente o depender de imágenes radiológicas obtenidas previamente. La tecnología Corify Care elimina esta necesidad. Al capturar la actividad eléctrica cardíaca de forma global e instantánea, el sistema de mapeo Acorys proporciona información crucial y procesable antes incluso de que comience la ablación.

"El tiempo y la predictibilidad son los activos más valiosos en una sala de electrofisiología", señala el Dr. Andreu Climent, CEO de Corify Care e investigador del grupo COR Itaca de la UPV. "Estas publicaciones demuestran que podemos ofrecer a los médicos una visión completa desde el primer momento, sin esperas. Es un cambio de paradigma: pasar de 'mapear' a 'conocer'".

En estos estudios han participado, junto al equipo de la UPV y Corify Care, personal médico e investigador del Institut Clínic Cardiovascular (ICIC) del Hospital Clínic de Barcelona, el Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps), el Centro de Investigación Biomédica en Red Cardiovascular (Cibercv), el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (Cibersam), la Facultad de Medicina de Berlín, el Hospital Universitario de Saint-Étienne y el Centro alemán de investigación cardiovascular.

El estudio Niavas, publicado en 'Heart Rhythm', demuestra que la tecnología identifica con éxito el sustrato arritmogénico de la Taquicardia Ventricular (TV) mientras el paciente se encuentra en ritmo sinusal normal. Esto elimina la necesidad de inducir arritmias hemodinámicamente inestables durante la intervención. Simultáneamente, el estudio en Europace valida el enfoque "sin imágenes" (imageless) para arritmias auriculares específicas, generando mapas de activación de toda la cavidad con gran precisión y sin necesidad de realizar previamente un TAC o una resonancia magnética.

ABLACIONES COMPLEJAS

"Estamos eliminando la incertidumbre en las ablaciones complejas", afirma Jana Reventós, Clinical Affairs Manager de la compañía Corify Care y autora principal. "Por primera vez, los especialistas pueden visualizar los circuitos de la arritmia al instante -sin depender de imágenes externas ni aumentar el riesgo del procedimiento-, lo que permite realizar intervenciones dirigidas y seguras desde el inicio".

Este impacto clínico se traduce directamente en una mejora de la atención al paciente. "Con la tecnología de Corify, visualizamos todo el sustrato de la arritmia de forma instantánea y continua. Esto se traduce en una ablación más precisa, procedimientos más cortos y un menor riesgo para el paciente", explica el Dr. Ivo Roca-Luque, jefe de la Sección de Arritmias del Hospital Clínic de Barcelona.

El sistema de mapeo cumple con la normativa europea (marcado CE) y los requisitos regulatorios de EE. UU., tras haber obtenido recientemente la autorización 510(k) de la FDA. La empresa Corify Care, surgida de investigaciones desarrolladas en la UPV, presentará nuevos datos clínicos de estos estudios, junto con otras 12 presentaciones científicas, en el congreso de la Heart Rhythm Society (HRS) 2026, que se celebrará en Chicago esta semana, del jueves 23 al domingo 26 de abril.