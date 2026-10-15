La Marjal de Alicante logra el premio europeo Nueva Bauhaus a la sostenibilidad e innovación

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ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parque urbano inundable La Marjal de la Playa de San Juan, de Alicante, ha conseguido este jueves el premio de la Nueva Bauhaus Europea (NEB) al mejor proyecto de 2026 en la categoría de circularidad, sostenibilidad e innovación.

Estos premios de la Comisión Europea (CE), fallados en Bruselas (Bélgica), reconocen anualmente los proyectos "más destacados e inspiradores para la transformación estética de las ciudades y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos", según ha indicado el Ayuntamiento alicantino en un comunicado.

El galardón otorgado a La Marjal, por votación popular, reconoce "su extraordinaria integración de resiliencia hídrica y uso público" y refuerza "su condición de referente internacional como modelo de gestión del agua y espacio social y medioambiental para el uso público", ha añadido.

El premio lo ha recogido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien ha expresado su "gratitud" por este "gran honor" y ha recalcado que el agua es uno de los "principales desafíos" para un "futuro sostenible" en las ciudades.

Además, el primer edil ha señalado que este "desafío" también es una "oportunidad". "La Marjal cambió nuestra relación con el agua, transformando los riesgos de inundación en una solución sostenible: un hermoso parque para todos los ciudadanos", ha aseverado.

Ha subrayado que La Marjal les ha enseñado que "una ciudad debe aprender a convivir con el agua, no luchar contra ella". En este sentido, el alcalde ha apuntado que "las fuertes tormentas causaron graves inundaciones en Alicante" durante años, si bien la innovación ha mostrado "un camino más inteligente".

Y ha puntualizado que el parque urbano de la Playa de San Juan muestra cómo ser "más sostenibles". "Protege a las personas, reduce las temperaturas de la ciudad y devuelve la biodiversidad a nuestra vida cotidiana", ha apostillado.

Por su parte, el director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez, ha resaltado que este premio supone "un reconocimiento a todas las personas que, desde Aguas de Alicante y el Ayuntamiento, trabajaron para convertir una idea disruptiva en una solución real al reto de las inundaciones, siendo capaces de mirar más allá para dotarla de valor social y medioambiental".

NUEVA BAUHAUS EUROPEA

Según el Ayuntamiento, la NEB es una iniciativa "creativa y transdisciplinar" de la CE lanzada en 2020 con la idea de conectar el Pacto Verde Europeo con los espacios de vida cotidianos y experiencias.

Esta iniciativa promueve "un movimiento colectivo que experimenta con nuevas formas de transformar las ciudades y comunidades" y junta la sostenibilidad, la inclusión y la estética o belleza, ha manifestado.

Y ha explicado que los premios de la NEB se celebran anualmente para galardonar y visibilizar los proyectos, conceptos e ideas "más inspiradores y transformadores" que dan vida a estos principios en toda Europa.

LA MARJAL

La Marjal es un parque urbano "inundable, innovador y sostenible" que en 2025 celebró su décimo aniversario. Este proyecto impulsado por el Ayuntamiento y la empresa mixta Aguas de Alicante, con la multinacional Veolia como socio tecnológico, fue diseñado como una solución basada en la naturaleza (SBN) para abordar las "graves" inundaciones recurrentes en la zona de baja pendiente de la Playa de San Juan.

Inaugurado en 2015, este parque de 3,6 hectáreas imita los humedales mediterráneos autóctonos y funciona como una cuenca de retención de aguas pluviales con una capacidad de 45.000 metros cuadrados.

Desde su apertura, ha evitado "con éxito numerosas inundaciones". En concreto, retuvo 15.500 metros cuadrados durante las lluvias históricas de marzo de 2017 y 22.000 en agosto de 2019.

Económicamente, el proyecto, con un coste de 3,67 millones de euros, ha resultado "altamente rentable", de acuerdo con el consistorio, ya que costó "casi cuatro veces menos que una alternativa tradicional de depósito subterráneo de aguas pluviales".

A nivel social, este parque ha transformado una zona "vulnerable a las inundaciones" en "un espacio recreativo público de fácil acceso que conecta físicamente barrios previamente aislados". Desde el punto de vista medioambiental, utiliza aguas residuales tratadas para mantener sus estanques permanentes y su sistema de riego.

A largo plazo, La Marjal actúa como "una herramienta vital para la adaptación al cambio climático", ya que "mitiga activamente el efecto isla de calor urbano" y proporciona "una continua captura de carbono", según el Ayuntamiento.