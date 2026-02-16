Medio Ambiente desarrolla un servicio pionero en España para detectar cortafuegos mediante IA

Imagen de archivo de un cortafuegos en la Serra Grossa - GVA

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha presentado el nuevo Servicio de Detección y Caracterización de Áreas Cortafuegos mediante inteligencia artificial (IA), una herramienta pionera en España que permitirá transformar "décadas de cartografía tradicional en un sistema de inteligencia de última generación".

Así lo ha avanzado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en la presentación de la herramienta, acto en el que ha estado acompañado por la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti Galindo, y el director general de Prevención de Incendios Forestales, José Antonio Rueda.

El titular de Medio Ambiente ha explicado que esta iniciativa "permitirá obtener un conocimiento exacto de las infraestructuras de prevención de incendios forestales en los montes de la Comunitat Valenciana y mejorar la planificación de las actuaciones, así como la toma de decisiones en la extinción de incendios".

Martínez Mus ha destacado que la Comunitat Valenciana "se sitúa a la vanguardia de la prevención de incendios". "Con 75.000 euros de inversión, en ocho meses vamos a transformar décadas de cartografía tradicional en un sistema de inteligencia de última generación", ha añadido.

El servicio impulsado por la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales será desarrollado por Cotesa, Centro de Observación y Teledetección Espacial, que detectará las áreas cortafuegos mediante el uso de IA aplicada a imágenes de alta resolución y algoritmos de Deep Learning.

Gracias a esta herramienta, se generarán tres capas cartográficas diferenciadas, como son las áreas cortafuegos existentes lineales; las destinadas a proteger urbanizaciones y viviendas, así como otros elementos cortafuegos, como carreteras, caminos y líneas eléctricas.

"Desde la Generalitat ponemos la inteligencia artificial al servicio de la planificación y gestión de nuestros montes y de la seguridad de nuestros ciudadanos: más prevención, más precisión y mejor respuesta ante el fuego", ha señalado.

MEJORA DE LA EFICIENCIA

La aplicación de la IA permitirá mejorar la eficiencia del sistema y tiempos de ejecución, ya que procesos que antes requerían "meses de cartografía" podrán realizarse con "alta productividad", facilitando que los técnicos centren su labor en la toma de decisiones estratégicas.

Además, la nueva cartografía permitirá conocer el estado actual de las áreas cortafuegos, el grado de desarrollo y ejecución de los distintos planes de prevención de incendios, contar con información de apoyo para el control de campo de las ayudas de la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales y conocer el estado del interfaz urbano-forestal del territorio.

El objetivo de esta tecnología es radiografiar el territorio "con una precisión sin precedentes" e identificar "con exactitud" las áreas cortafuegos que protegen urbanizaciones y núcleos de población, lo que supone disponer de una herramienta de "decisión crítica" para que, en caso de incendio, los efectivos sepan exactamente dónde tienen una oportunidad de frenar el avance de las llamas.