Natalia Muñoz gana el premio Innova-SusChem con el desarrollo de reactivos químicos sostenibles

VALÈNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La investigadora del Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de Valencia (ICMol) Natalia Muñoz Padial ha sido reconocida con el premio Innova de la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible SusChem-España para investigadores menores de 40 años, por su trabajo hacia el desarrollo de una nueva clase de reactivos sostenibles más eficientes y ecológicos.

Este galardón reconoce el mejor trabajo realizado en colaboración público-privada que haya generado resultados en los tres últimos años en cualquier área relacionada con la Química Sostenible.

Según el fallo del jurado, Natalia Muñoz ha sido galardonada "por sus prometedores resultados en el proyecto Desarrollo de una nueva clase de reactivos P(V) sostenibles que conduzcan a una mayor eficiencia y procesos más ecológicos, desarrollado en el Instituto Scripps Research, en colaboración con Bristol Myers Squibb".

Las investigaciones de Muñoz para conseguir reactivos sostenibles y escalables han sido reconocidas, además, por el premio Robert Robinson de la división Orgánica de la Royal Society of Chemistry del Reino Unido, así como por el Green Chemistry Challenge Award de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.(EPA).

Natalia Muñoz Padial (Granada, 1983) es actualmente titular de una beca Junior Leader de La Caixa y desarrolla su trabajo en el grupo de investigación Functional Inorganic Materials (Funimat) liderado por Carlos Martí-Gastaldo en el ICMol de la Universitat de València, centro que cuenta con el reconocimiento como unidad de excelencia María de Maeztu del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Previamente obtuvo becas de programas científicos altamente competitivos como el Marie Sklodowska-Curie de la Comisión Europea o el Juan de la Cierva del Ministerio de Ciencia e Innovación, tanto en su modalidad de formación como en la categoría de incorporación. Su inquietud por obtener resultados científicos útiles para la industria le ha llevado a trabajar con otras empresas, como la multinacional Sensient Fragrances S. A. o las farmacéuticas Pfizer Inc. y Bristol-Myers Squibb.

FINALISTA

Por otro lado, una publicación científica de otro investigador de la Universitat de València, Ramón Torres Cavanillas, doctorado en Nanociencia y Nanotecnología en el Instituto de Ciencia Molecular, ha sido declarado finalista de estos mismos galardones en su modalidad de Investigación.

El trabajo "Spin-crossover nanoparticles anchored on MoS2 layers for heterostructures with tunable strain driven by thermal or light-induced spin switching" ha sido desarrollado en el Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de València.