El Parador de El Saler impulsa el primer sistema que transforma bolas de golf no recuperables en material útil

El Parador de El Saler impulsa el primer sistema que transforma bolas de golf no recuperables en un nuevo material útil - PARADORES

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Paradores de Turismo ha implantado en su Campo de Golf de El Saler (Valencia) el primer sistema integral de recogida y reciclaje de bolas de golf y tees de plástico fuera de uso para transformarlo en nuevo material útil, según ha informado la cadena en un comunicado.

Se trata de una iniciativa pionera en el sector, ya que por primera vez este tipo de residuos -tradicionalmente destinados a la incineración cuando su reacondicionamiento no es posible- se reutilizan para fabricar nuevas materias primas y productos útiles para las propias instalaciones.

Esta medida supone "un paso más en el firme compromiso" de la compañía con "la sostenibilidad y especialmente con la explotación de esta modélica instalación deportiva, todo un ejemplo de gestión sostenible en su sector".

Cada año se producen en el mundo alrededor de 1.000 millones de bolas de golf, la mayoría no reciclables y con un destino final muy poco sostenible. Para dar respuesta a este reto ambiental, Paradores firmó en marzo de 2024 un acuerdo con la empresa Ecocidi Recursos, al que posteriormente se sumó la Universitat Politècnica de València, para estudiar la reciclabilidad de las bolas dañadas y otros plásticos asociados al juego.

Tras meses de investigación, el estudio concluyó con resultados extraordinariamente positivos: se desarrolló una mezcla polimérica exclusiva capaz de convertir estos residuos en una nueva materia prima apta para fabricar contenedores, marcadores de salida y nuevos tees de juego, que ya están siendo incorporados a las instalaciones del Parador.

Hasta ahora, las bolas de golf dañadas se reacondicionaban siempre que era posible para ser usadas como bolas de golf de segunda mano. Sin embargo, cuando eso no era posible, eran desechadas sin posibilidad de reaprovechamiento, ya que hasta ahora su reciclado resultaba muy difícil al componerse de caucho, plástico y goma, con lo que su final suele ser siempre la incineración o los vertederos. Su principal problema ambiental es su lenta descomposición, que se estima entre cien y mil años, durante la cual liberan microplásticos y sustancias químicas tóxicas como zinc y acrilatos.

Este proyecto marca "un antes y un después" porque, por primera vez, se podrá usar ese componente para fabricar nuevos materiales y productos y reducir el impacto ambiental que genera la fabricación de bolas de golf, según ha destacado Paradores.