Un proyecto europeo trabaja en una nueva herramienta de imagen para radioterapia frente al cáncer

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Instituto de Física Corpuscular (IFIC) --centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València (UV)-- se sitúa "a la cabeza de una nueva iniciativa para la lucha contra el cáncer desde la física médica". Se trata del proyecto Aider, que coordina la investigadora Gabriela Llosá, y que tiene por objetivo desarrollar una herramienta de imagen médica para terapia dirigida con átomos radiactivos o radionúclidos.

Cuatro grupos académicos europeos, una empresa, dos hospitales y una asociación de pacientes forman el consorcio que colaborará para este fin durante cuatro años. La terapia con radionúclidos dirigida (TRD o TRT, por sus siglas en inglés) utiliza radiofármacos para administrar radiación selectivamente a células cancerosas en órganos diana específicos. Los radionúclidos (átomos radiactivos) emiten radiación al desintegrarse, y destruyen las células cancerosas.

Una cuantificación precisa de la dosis de radiación a las lesiones y órganos en riesgo es crucial para mejorar la seguridad del tratamiento del paciente y reducir los efectos secundarios.

El proyecto Aider construirá un sistema de imagen basado en una tecnología inicialmente desarrollada por el grupo IRIS del IFIC, aumentando su rendimiento mediante la integración de detectores y electrónica de vanguardia. También mejorará la calidad de la imagen y la dosimetría de los tratamientos. El sistema, que se probará en los hospitales del consorcio, permitirá dar un salto importante hacia la aplicación de dicha técnica en el ámbito clínico y reforzará esta línea de investigación a nivel internacional.

El consorcio integra expertos de la Universidad Claude Bernard de Lyon y sus entidades afiliadas CNRS e INSA de Lyon, el Hospital Centre Léon Bérard de Lyon y la empresa Damavan Imaging, por parte de Francia; el Politécnico di Milano (Italia); el Institute of Medical Engineering de la Universität zu Lübeck (Alemania); y el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, así como la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana.