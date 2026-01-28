Un proyecto financiará la introducción de IA en empresas y administraciones valencianas

Archivo - I+D de ITI e Ivace+i, en imagen de archivo - ITI - Archivo

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo proyecto InnDIH AI Connect, coordinado por el centro tecnológico ITI, seguirá impulsando la digitalización y la introducción de tecnologías avanzadas en la Comunitat Valenciana, ya que financiará "al cien por cien" la adopción de inteligencia artificial en empresas y administraciones

Los servicios del proyecto incluyen la posibilidad de probar tecnologías y laboratorios antes de invertir, formación de alto nivel en ámbitos como inteligencia artificial, ciberseguridad, big data y robótica, apoyo a start-ups, conexión con recursos públicos y privados, así como el acceso a un amplio ecosistema de innovación y a actividades de networking a nivel regional, nacional e internacional.

Iniciada este mes, la iniciativa da continuidad al proyecto INNDIH, finalizado el año pasado, y da un paso más al poner el foco en la aplicación de la IA en pymes y administraciones públicas.

InnDIH AI Connect incorpora un área de trabajo específica dedicada a la ética en los procesos relacionados con la inteligencia artificial y su implantación en empresas y administraciones públicas, situando a la Comunitat Valenciana "a la vanguardia en la integración responsable de esta tecnología", resalta el centro tecnológico.

En el lanzamiento del proyecto, el gestor de proyectos de la Red de Centros Europeos de Innovación Digital (EDIH), Eoghan O'Neill, destacó que "las empresas españolas y de la Comunitat Valenciana han pasado en el último año de situarse por debajo de la media de la Unión Europea en la adopción de inteligencia artificial a posicionarse ligeramente por encima, lo que pone de manifiesto su esfuerzo por incorporar esta tecnología".

El representante de la Comisión Europea destacó el papel de los EDIH como aceleradores de la adopción tecnológica en los territorios donde operan y animó a las empresas a aprovechar esta apuesta "por impulsar la competitividad de las pymes, facilitándoles el acceso a expertos, recursos, laboratorios e infraestructuras que hacen posible esta transformación digital".

Durante el encuentro, la directora-gerente de ITI, Laura Olcina, puso en valor el trabajo realizado en el anterior proyecto, que ha permitido a la Comunitat mejorar posiciones en el ranking nacional: "Con INNDIH dimos un gran impulso a la digitalización de nuestro territorio y ahora, apoyándonos en la experiencia y el conocimiento adquiridos durante los últimos tres años, queremos seguir acelerando la transformación digital de las pymes y las administraciones públicas, multiplicar la inversión captada y continuar avanzando tanto a nivel nacional como europeo".

Como director de Innovación Abierta y Ecosistemas en ITI y coordinador del proyecto, Óscar Valle apuntó que en la fase anterior se prestaron cerca de mil servicios a más de 600 empresas y se logró captar para estas cuatro millones de euros de inversión adicional en varias convocatorias. Casi el 48% de los servicios estuvieron relacionados con datos e IA, "lo que confirma que se avanza en la dirección adecuada y el objetivo ahora es consolidar ese progreso", junto a la importancia de "escuchar a las empresas, cuyas necesidades evolucionan constantemente y obligan a adaptar los servicios de forma continua".

El nuevo consorcio está formado por 29 entidades que trabajan de manera coordinada y colaborativa. Una parte de ellas aporta conocimiento científico y tecnológico, así como infraestructuras, entre las que se encuentran las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana (UPV, UV, UMH, UA y UJI) y los 11 institutos tecnológicos (ITI, AIDIMME, AIJU, AIMPLAS, AINIA, AITEX, IBV, INESCOP, ITE, ITC-AICE e ITENE).

El proyecto cuenta con la participación de las principales asociaciones empresariales (CEV, FEMEVAL o ATEVAL), lo que facilita la conexión directa con empresas y negocios de toda la Comunitat. El respaldo institucional de la Unión Europea y de la Generalitat garantiza el encaje del proyecto a nivel macroeconómico. InnDIH AI Connect se articula con la Enterprise Europe Network (EEN-SEIMED), la mayor red europea de apoyo a pymes con proyección internacional.

Integra la colaboración de numerosos agentes del sistema de innovación regional: CEEI Valencia, Hub Sports Valencia, VALMETAL, QUIMACOVA, AVIA; Startup Valencia, Cámara de Comercio de Orihuela, Cámara Oficial de Comercio de Alcoi, COIICV, COITCV, IICV, FEMPA, Fundación Hospital Provincial de Castellón, ISABIAL, FIHgU, VLC Tech City, COGITCV, AEEC Calzado, Federación Hábitat de España. Todas estas entidades contribuyen a extender el alcance del programa y a maximizar su impacto en el territorio.