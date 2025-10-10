Un proyecto de ITI y Aiju "transforma" procesos de apoyo psicológico con IA y terapias inmersivas en Metaverso

Los centros tecnológicos valencianos ITI y AIJU revolucionan la salud mental con IA y terapias inmersivas en el Metaverso - ITI

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los centros tecnológicos valencianos ITI --privado especializado en TIC-- y el Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (Aiju) han puesto en marcha un proyecto para "transformar" los procesos de apoyo psicológico mediante el uso de la Inteligencia Artificial Generativa para crear terapias inmersivas personalizadas en el Metaverso.

El proyecto cuidAR "demuestra cómo la tecnología puede humanizar la innovación, situando a las personas en el centro del desarrollo digital", según ha indicado el centro tecnológico ITI en un comunicado.

En el contexto del Día Mundial de la Salud Mental, fecha dedicada a crear conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo, cuidAR "se presenta como un ejemplo de cómo la tecnología puede contribuir al cuidado de la salud mental, convirtiendo el Metaverso en una herramienta con impacto social más allá del entretenimiento".

Financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace+i) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el proyecto busca que pacientes y terapeutas puedan diseñar espacios terapéuticos personalizados en el Metaverso, donde se combinan elementos físicos y virtuales.

Patricia Pons, responsable del grupo de investigación en Human Computer Interaction de ITI, ha explicado que quieren lograr "intervenciones más adaptadas, accesibles y efectivas". "Estos entornos, además, son dinámicos y sensibles al contexto: no es igual una sesión en un despacho, en un salón abierto o en un jardín", ha expresado.

En esta nueva realidad, "incluso sería posible integrar elementos reales del entorno". Así, las cámaras de unas gafas de Realidad Mixta podrían, por ejemplo, detectar las ventanas de una habitación y proyectar a través de ellas un paisaje de playa o de un bosque frondoso, han precisado.

Por su parte, José Luis Soler, investigador senior en ITI, ha apuntado que, gracias al reconocimiento espacial y a sensores no intrusivos, la experiencia "se ajusta al entorno físico y también a las características psico-cognitivas de cada persona, modulando la interacción según sus necesidades".

En este proyecto, AIJU colabora estrechamente con ITI aportando su experiencia en realidad virtual, gamificación y computación espacial, ámbitos "clave" para el desarrollo de experiencias inmersivas orientadas al bienestar emocional.

Su trabajo conjunto permite explorar cómo la tecnología puede facilitar la creación de entornos terapéuticos más motivadores y personalizados, donde pacientes y profesionales se sientan partícipes del proceso.

El investigador principal del proyecto en AIJU, Alfonso López, ha subrayado que en el centro tecnológico trabajan para que la tecnología "sea una aliada del bienestar, creando experiencias inmersivas que ayuden a conectar con las emociones de forma positiva".

En la misma línea, Tamara Aguilar, responsable técnica en el diseño de experiencias inmersivas, ha expresado que el reto está en conseguir que cada entorno virtual "se sienta cercano y seguro, adaptándose al contexto y a las necesidades de cada persona".

"FUTURO DIGITAL MÁS HUMANO"

Los responsables del proyecto han sostenido que cuidAR supone "un avance" respecto a las experiencias predefinidas de las plataformas actuales de realidad extendida, ya que los entornos "se generan y adaptan en tiempo real según el espacio físico y el estado emocional y cognitivo de cada usuario", ha detallado ITI.

Al respecto, ha añadido que la clave está en la co-creación, que convierte a pacientes y terapeutas en "autores de sus propios mundos virtuales". "Al poner la IA generativa a su servicio, se abre la puerta a un futuro digital más humano, personalizado y terapéutico", ha afirmado.

Samuel Navas, investigador senior en ITI, ha sostenido que el proyecto cuidAR demuestra que el Metaverso "puede convertirse en una herramienta terapéutica innovadora con capacidad de transformar la manera en que entendemos la terapia en salud mental".

La iniciativa cuenta con la participación de entidades como Fundación ACAVALL, Fundación SASM, Play&Go, DomusVi, European Institute Of Exercise And Health (EIEH) e Innoarea.