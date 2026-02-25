Un proyecto permite transformar residuos peligrosos en materias primas para la industria

AIJU coordina un proyecto que permite transformar residuos peligrosos en materias primas para la industria valenciana - AIJU

ALICANTE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (AIJU) coordina un proyecto que ha logrado convertir residuos industriales considerados peligrosos en materias primas útiles para nuevas aplicaciones industriales.

Se trata de la iniciativa ReMETALIZA, financiada por la Agencia Valenciana de Innovación (AVI), y que ha contado con la participación de Aidimme y la Universidad de Alicante (UA), junto con las empresas Acteco, Estampados Prato y Colortec.

El proyecto ha conseguido recuperar metales pesados como cobre y cromo mediante tecnologías "innovadoras", hasta el punto de demostrar que "estos desechos pueden reintegrarse en procesos productivos con alto valor añadido", según ha subrayado AIJU en un comunicado.

La iniciativa apuesta por "la economía circular y la colaboración entre sectores como el metalmecánico, juguetero, textil, calzado y cerámico" de la Comunitat Valenciana, para fomentar, así, la denominada "simbiosis industrial", es decir, "un modelo en el que los residuos de una actividad se convierten en recursos para otra".

Para ello, el proyecto ha desarrollado "procesos avanzados" de recuperación basados "innovadoras" tecnologías electroquímicas y físico-químicas que permiten extraer metales con altos niveles de pureza. "Los resultados han superado las previsiones iniciales, alcanzando la recuperación de importantes cantidades de cobre metálico y óxidos de cromo a partir de residuos industriales", ha detallado el instituto.

APLICACIONES REALES

Según ha explicado AIJU, los materiales obtenidos han sido posteriormente utilizados en aplicaciones reales como pigmentos cerámicos, aditivos para plásticos, fertilizantes o recubrimientos textiles con propiedades antimicrobianas.

Además, los demostradores industriales creados, como componentes de juguetes, textiles técnicos o baldosas cerámicas, "aseguran la transición exitosa al mercado".

Igualmente, "más allá del desarrollo tecnológico", en el proyecto se ha diseñado un modelo para "facilitar la transición hacia la producción a gran escala, capaz de recuperar y transformar residuos a nivel industrial, lo que permitiría a las empresas adoptar estas soluciones asegurando su sostenibilidad y viabilidad económica".

En palabras del coordinador del proyecto, Enrique Añó, "ReMETALIZA no solo aporta soluciones innovadoras para la recuperación de metales pesados, sino que también establece un modelo de simbiosis industrial que integra diversos sectores, con un impacto positivo tanto a nivel ambiental como económico". "Este proyecto representa un paso clave hacia la sostenibilidad y circularidad en la industria regional", ha sentenciado.