El Puerto de Alicante lanza una licitación para revisar y actualizar su estrategia de innovación

ALICANTE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ha lanzado una licitación para la revisión y actualización de su estrategia de innovación. Con esta iniciativa, pretende "definir una hoja de ruta clara y ambiciosa que, acorde al marco estratégico desarrollado por Puertos del Estado, guíe el desarrollo" de las instalaciones alicantinas en el periodo 2026-2030 y se sienten las bases para "avanzar, decididamente, hacia un puerto más competitivo, sostenible e innovador en el ámbito logístico-portuario".

El "verdadero" objetivo de esta nueva estrategia es "identificar acciones y metodologías que habiliten una transformación real y orientada a resultados" con el fin de "afrontar los retos tecnológicos, ambientales y logísticos de la próxima década". "El Puerto de Alicante refuerza así su posicionamiento como referencia nacional e internacional en innovación y desarrollo sostenible", ha apuntado la APA en un comunicado.

La definición de la estrategia de innovación se suma a otras actuaciones que el organismo presidido por Luis Rodríguez está poniendo en marcha, como la licitación de la agenda de transición energética, la consulta preliminar al mercado sobre el "potencial" del hidrógeno y el desarrollo del proyecto 'SmartPort Alicante'.

"Estas acciones consolidan una visión global, que sitúa la innovación sostenible y el impacto positivo en el sector logístico-portuario, en el centro de la estrategia del Puerto de Alicante", han remarcado desde la APA.

En ese sentido, Rodríguez ha destacado que "esta iniciativa busca convertir la innovación en elemento central y tractor de la actividad portuaria, creando valor en los sectores productivos, fomentando proyectos colaborativos, para generar un impacto positivo en su área de influencia".

Según el presidente del Puerto de Alicante, "la nueva estrategia de innovación dinamizará el rico y potente ecosistema innovador de la provincia de Alicante, compuesto por empresas que están sacando adelante un gran número de proyectos innovadores de relevancia".

"La suma de todas estas acciones refuerza el compromiso del Puerto con una innovación sostenible y con efecto directo en el sector, alineada con nuestra visión de ser un puerto inteligente, verde, interconectado y generador de oportunidades para el territorio", ha manifestado.