Realidad Extendida para cirugía: un proyecto mejora la precisión y planificación en las operaciones

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha puesto en marcha el proyecto 'XR-Surgical', cuyo objetivo principal se centra en la generación y validación de escenarios de Realidad Extendida destinados al apoyo a los especialistas en la planificación quirúrgica, profundizando en el desarrollo y posicionamiento preciso de elementos digitales para el guiado quirúrgico mediante el uso de realidad mixta.

Desde el organismo explican que el ámbito clínico demanda cada vez más soluciones que ayuden a mejorar la precisión quirúrgica, optimicen la planificación preoperatoria y ofrezcan nuevas formas de formación sin riesgo.

En este contexto, la Realidad Extendida (XR) se ha consolidado como una herramienta de enorme potencial para transformar la práctica quirúrgica, dada la capacidad de esta tecnología de mostrar información digital adicional a modo holográfico, como pueden ser modelos anatómicos tridimensionales basados en el análisis de la imagen médica del paciente, y de permitir la interacción de los especialistas con los mismos.

Al habilitar la manipulación de las estructuras anatómicas y ofrecer un nivel de detalle superior al que se logra con imágenes bidimensionales, la Realidad Extendida promueve una comprensión más profunda y un análisis preoperatorio más preciso.

El proyecto está permitiendo, a partir de imagen médica, el desarrollo y validación de entornos altamente inmersivos adaptados a casos clínicos concretos.

Según señala, en un comunicado, el director de Innovación del Área de Salud en IBV, Carlos Atienza, "se está trabajando en el desarrollo de un entorno de Realidad Mixta que sirva como apoyo en la planificación quirúrgica de una amputación de fémur en un caso que requiere reintervención".

"Para ello, --describe-- se ha procesado la imagen médica con el objetivo de obtener la anatomía patológica del paciente, incluyendo el fémur y estructuras relevantes para la cirugía, como la vasculatura femoral y la musculatura adyacente. Mediante el desarrollo e implementación de una metodología de tracking específica para este caso de uso, se consigue el despliegue de elementos holográficos que se proyectan sobre lo que podría ser la pierna del paciente, aportando información sobre su estructura interna de manera que sirva como apoyo para el clínico en el proceso de la planificación quirúrgica".

Otro ejemplo del potencial de las investigaciones de XR-Surgical ha sido en el ámbito de la cirugía maxilofacial. Con Realidad Mixta es posible visualizar y superponer en el entorno real del paciente la información digital obtenida a partir de imagen médica, incluyendo la mandíbula reconstruida en 3D, el trayecto del nervio dentario, las guías quirúrgicas para el fresado y la posición planificada del implante y la prótesis dental provisional.

REGISTRO Y TRACKING

La metodología de registro y tracking desarrollada por el IBV para este caso concreto, asegura una correcta alineación entre los modelos digitales y el entorno real. Esta superposición precisa facilita una comprensión tridimensional más intuitiva de la anatomía y de la planificación implantológica.

"El sector Salud demanda soluciones que vayan más allá de los enfoques teóricos. Con XR-Surgical buscamos diseñar y validar escenarios de Realidad Extendida aplicados a casos clínicos concretos, generando conocimiento que sea útil tanto para los profesionales clínicos como para empresas del sector sanitario", ha añadido Atienza.

En esta iniciativa, el IBV cuenta con la colaboración de empresas de referencia en cirugía digital, fabricación avanzada, productos sanitarios y tecnologías inmersivas. Entre ellas se encuentran Avamed, especializada en cirugía digital; Dyspsela, creadora de soluciones personalizadas de XR para formación y procesos industriales; InnoSurgery, enfocada en soluciones de fabricación avanzada y desarrollo tecnológico para odontología; Tequir, desarrolladora de dispositivos implantables; e IT3D Group, líder en soluciones de escaneado y digitalización 3D.

"Investigaciones como esta suponen un paso decisivo hacia modelos asistenciales más seguros, eficaces y sostenibles, en línea con la transformación digital de la sanidad", ha concluido Carlos Atienza.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE+i, con la financiación por la Unión Europea, a través del Programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027 (IMDEEA/2025/41).