El Sandbox Urbano de València prueba tecnología inteligente para optimizar el uso del parking del Palacio de Congresos

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VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa Flash Park impulsa, a través del Sandbox Urbano de València, un proyecto piloto para evaluar en el aparcamiento en superficie del Palacio de Congresos una solución tecnológica que permite conocer en tiempo real la ocupación de las plazas de estacionamiento. También posibilita optimizar la gestión mediante sensores inteligentes y tecnología bluetooth.

Esta iniciativa permite validar el funcionamiento de los dispositivos Flash Park Point v1 en un entorno real, así como analizar su fiabilidad y precisión en condiciones de uso diario, según ha informado el consistorio en un comunicado.

También posibilita evaluar su capacidad para contribuir a una gestión más eficiente del estacionamiento y estudia el impacto de esta tecnología en la reducción de la congestión del tráfico, la mejora de la experiencia de las personas usuarias y la obtención de datos que faciliten la planificación de la movilidad urbana.

La concejala de Innovación, Paula Llobet, ha afirmado que el Sandbox Urbano "convierte València en un laboratorio de innovación abierta donde las empresas pueden validar soluciones tecnológicas con un impacto real sobre la ciudad antes de su posible implantación".

"Apostamos por innovaciones que mejoran los servicios públicos y contribuyen a construir una ciudad más inteligente, eficiente y sostenible", ha dicho, y aha añadido que este proyecto "demuestra cómo la tecnología puede ayudarnos a optimizar el uso de un recurso tan limitado como el espacio destinado al aparcamient"o.

Además de mejorar la movilidad y reducir desplazamientos innecesarios, la información obtenida permitirá "tomar decisiones basadas en datos para seguir avanzando hacia una gestión urbana más eficiente".

SIETE DISPOSITIVOS INTELIGENTES

En el marco del proyecto se han instalado siete dispositivos inteligentes. Cinco de ellos monitorizan en tiempo real la disponibilidad de plazas en el aparcamiento exterior. Los otros dos incorporan un sistema de verificación mediante bluetooth para comprobar que determinadas plazas reservadas se utilizan únicamente por vehículos autorizados, sin recopilar datos personales de las personas usuarias.

Los sensores funcionan de forma autónoma gracias a una batería integrada y transmiten la información mediante tecnología NarrowBand-IoT. La instalación es rápida y no requiere obra civil, ya que únicamente precisa dos perforaciones para fijar cada dispositivo al pavimento.

Además, los equipos incorporan paneles solares que prolongan significativamente la vida útil al recargar las baterías, lo que supone una ventaja competitiva. A través del panel de control desarrollado por Flash Park, el personal responsable del Palacio de Congresos podrá consultar en tiempo real el estado de cada plaza y verificar la ocupación de las plazas reservadas.

Además, la empresa facilitará informes periódicos sobre la ocupación y rotación del aparcamiento. De esta forma, generará información "de gran utilidad" para evaluar el comportamiento del estacionamiento y su posible aplicación en otros entornos urbanos.

"Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de València continúa impulsando el Sandbox Urbano como un instrumento para acelerar la innovación, facilitar la colaboración entre el sector público y las empresas, y validar tecnologías que permitan afrontar los retos de la ciudad mediante soluciones sostenibles y basadas en datos", ha indicado Llobet.