Talpa Tunneling UPV gana el premio a la innovación en la Not-a-Boring Competition 2026 - UPV

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV), Talpa Tunneling, ha ganado el premio a la innovación en la Not-a-Boring Competition 2026, la competición internacional de ingeniería de túneles impulsada por la empresa de Elon Musk.

El grupo ha sido reconocido en Texas (Estados Unidos), en una competición en la que han participado ocho universidades de todo el mundo tras una exigente fase de selección, según ha informado el centro universitario en un comunicado.

La quinta edición de la Not-a-Boring Competition 2026 ha sido organizada por The Boring Company, la empresa de infraestructuras fundada por Elon Musk. El certamen, celebrado en Bastrop (Texas), ha reunido a ocho equipos universitarios internacionales que han competido con sus prototipos de microtuneladoras.

En esta edición se han otorgado tres reconocimientos principales: el premio general, el premio a la innovación --que ha recaído en el equipo de la UPV-- y el premio 'novato', destinado a los equipos debutantes más destacados.

Talpa Tunneling UPV ha logrado este reconocimiento gracias al desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas aplicadas a la excavación de túneles de pequeño diámetro, en un reto que ha evaluado la velocidad de perforación, la precisión de navegación y la capacidad de innovación.

El equipo, integrado en el programa Generación Espontánea de la UPV, ha conseguido en un año posicionarse entre los "mejores del mundo" en esta disciplina, lo que le ha hecho alcanzar la final de una competición de alto nivel internacional.

Durante la prueba, los equipos han afrontado el desafío de excavar un túnel de 30 metros de longitud en el menor tiempo posible y cumpliendo estrictos requisitos de seguridad, en línea con el objetivo de transformar la construcción de infraestructuras subterráneas y hacerla más eficiente.

"TALENTO Y CAPACIDAD"

El rector de la UPV, José Capilla, ha destacado que, este reconocimiento internacional "pone en valor el talento, la capacidad de innovación y el compromiso del estudiantado de la UPV". Asimismo, ha añadido que Talpa Tunneling es "un ejemplo de cómo la universidad impulsa proyectos que conectan conocimiento, tecnología y aplicación real para dar respuesta a grandes retos globales".

"Formar parte de esta competición y obtener un premio en innovación sitúa a la UPV en el mapa internacional de la ingeniería más avanzada y demuestra el impacto de iniciativas como Generación Espontánea en la formación práctica y el desarrollo de competencias clave", ha recalcado.

Con este logro, Talpa Tunneling UPV refuerza su posicionamiento como uno de los equipos universitarios "más prometedores" en el ámbito de la ingeniería de túneles y la innovación.