La UPV y la FIHGUV financian seis proyectos de I+D+i con el programa PoliHGeneral

VALÈNCIA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia (FIHGUV) y la Universitat Politècnica de València (UPV) han publicado la resolución definitiva de la I Convocatoria de ayudas PoliHGeneral, que financia seis proyectos de I+D+i en el sector de la salud desarrollados conjuntamente por personal de ambas entidades, según ha informado la institución académica en un comunicado.

La FIHGUV y la UPV firmaron en abril de 2025 un convenio para desplegar el Programa PoliHGeneral, con el fin de poner en marcha proyectos de cooperación en investigación e innovación biomédica. En el marco de este programa, la primera convocatoria de ayudas -dotada con 60.000 euros- financia proyectos conjuntos de investigación traslacional, innovación, desarrollo tecnológico y validación de resultados centrados en tecnologías sanitarias, cuyo período de ejecución será de 24 meses improrrogables, entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Los proyectos seleccionados, dotados con 10.000 euros cada uno, tienen como objetivo el desarrollo de un dispositivo móvil de fotogrametría 3D aplicada a la evaluación temprana de deformidades craneales en lactantes; una app de realidad extendida en la atención pediátrica y un software para la generación de nomogramas optimizados en la implantación personalizada de anillos alogénicos en ectasias corneales.

Además, buscan también desarrollar una herramienta de aprendizaje automático para la predicción de la fracción tumoral en ADN circulante; un sistema de estratificación poblacional en monitorización continua de la glucosa para mejorar la educación diabetológica y agentes inteligentes para la coordinación de agendas prequirúrgicas.

Como criterios de evaluación, se ha tenido en cuenta la excelencia científica del equipo investigador, la calidad técnica de la propuesta, el impacto clínico, el impacto tecnológico y de mercado, la participación activa de empresas potencialmente interesadas en la explotación de resultados; la novedad de la colaboración y el equilibrio de género del equipo investigador y la perspectiva de género.

Según la UPV, el Programa PoliHGeneral "constituye un impulso a la generación de nuevas relaciones entre grupos de investigación, profesionales sanitarios y personal técnico, creando un espacio que facilita la identificación de necesidades clínicas y su abordaje mediante tecnologías emergentes y conocimiento aplicado".

PoliHGeneral actúa como "catalizador de proyectos colaborativos de I+D+i, incentivando la cocreación de soluciones con impacto directo en la mejora de la salud, la práctica asistencial y la calidad de vida de los pacientes", al tiempo que abre "nuevas vías de transferencia de conocimiento y tecnología entre el ámbito universitario y el entorno hospitalario".

Con el Programa PoliHGeneral, la UPV "refuerza" la actividad de la iniciativa UPV-Hospitales que se desarrolla desde la Oficina de Transferencia de Conocimiento UPV Innovación. De esta manera, PoliHGeneral se suma a otros tres programas en marcha de la UPV con hospitales valencianos: INBIO, Unisalut y UPV-Clinic.

Estas iniciativas "impulsan la colaboración entre equipos de investigación de la UPV y los profesionales sanitarios de los hospitales de la Comunitat Valenciana con el fin de poner en valor los resultados en I+D+i para el sector salud y la sociedad en general".